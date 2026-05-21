O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, diz não estar preocupado com as alterações dos EUA.
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, diz não estar preocupado com as alterações dos EUA.FOTO: EPA/Olivier Hoslet
Internacional

Rutte aponta para novas mudanças dos Estados Unidos na NATO

Mark Esper, secretário da Defesa de Donald Trump no seu primeiro mandato, garantiu esta quinta-feira que a Europa pode confiar nos Estados Unidos.
Ana Meireles
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