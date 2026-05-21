Rutte aponta para novas mudanças dos Estados Unidos na NATO

O secretário-geral da NATO indicou esta quinta-feira, 21 de maio, que Washington poderá fazer novos anúncios nos próximos dias sobre os seus planos para “reequilibrar” a Aliança, reduzindo a “dependência excessiva” dos Estados Unidos, nomeadamente alterações no Modelo de Forças da NATO, o conjunto de meios disponíveis para um potencial conflito. “Tenho algumas informações sobre o que pode acontecer. Isso também será discutido noutros fóruns. Pode ser que o assunto surja amanhã [hoje]”, disse Mark Rutte, falando na véspera da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, na Suécia, na qual estará o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.Na quarta-feira, a Reuters já havia noticiado que os EUA estão a preparar-se para reduzir as capacidades militares disponíveis para auxiliar os europeus numa grande crise. “O que será anunciado pelos EUA ainda esta semana e na próxima é absolutamente viável, e é exatamente por isso que tínhamos o processo em vigor - iniciado no ano passado e concluído em Haia [local da cimeira da NATO em 2025] - no que diz respeito aos gastos com a defesa”, prosseguiu o neerlandês.Mark Esper, secretário da Defesa de Donald Trump no seu primeiro mandato, garantiu esta quinta-feira que a Europa pode confiar nos EUA. “A Aliança já passou por altos e baixos no passado e, no final de contas, acredito que o consenso em Washington, tanto entre democratas como republicanos, é que a NATO é fundamental para a segurança americana; é certamente fundamental para a estabilidade e segurança na Europa. E, se a situação se tornar crítica, caso a Rússia invada, estou certo de que cumpriremos as nossas obrigações”..Líder da NATO diz que os europeus “entenderam a mensagem” de Trump