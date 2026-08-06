Açores. Mau tempo obriga à retirada de 67 campistas na Terceira e provoca inundações em São Miguel e São Jorge

O agravamento das condições meteorológicas nos Açores obrigou à retirada de 67 pessoas da zona de campismo de apoio às Festas da Praia da Vitória, na ilha Terceira, enquanto a chuva intensa provocou várias inundações em São Miguel e São Jorge. Apesar dos danos registados, não há notícia de vítimas.Os campistas foram retirados na quarta-feira (5 de agosto) à noite, na sequência da chuva forte e do vento, e encaminhados para o parque de estacionamento da Escola Profissional da Praia da Vitória, onde permanecem em segurança. Segundo a autarca local, Vânia Ferreira, o regresso ao local só acontecerá quando estiverem reunidas todas as condições de segurança.A presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória esclareceu que não se trata de um parque de campismo permanente, mas de "uma zona de campismo temporária criada para dar apoio aos jovens que participam nas festividades do concelho". Instalada junto a uma zona alagadiça, a área ficou encharcada devido à precipitação. "Vamos fazer o apuramento do estado do piso e analisar se haverá condições durante o dia de hoje para a instalação de mais alguma tenda ou não", afirmou esta quinta-feira (6) à Lusa.Entretanto, parte dos jovens entretanto regressou a casa, por residir no concelho, mas quem pretender permanecer na escola profissional continuará a dispor de alojamento, instalações sanitárias e abrigo, asseguraram as autoridades locais.Além da situação na Praia da Vitória, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores registou, até à manhã desta quinta-feira, sete ocorrências relacionadas com o mau tempo. Em São Miguel verificaram-se três inundações em quintais e habitações, no concelho de Vila Franca do Campo, e outra numa habitação no Nordeste. Em São Jorge foram registadas uma inundação numa habitação, no concelho das Velas, e uma derrocada numa estrada regional na zona dos Nortes, entretanto parcialmente desobstruída.Na Praia da Vitória, o temporal causou ainda danos em algumas estruturas montadas para as festas, estando equipas municipais no terreno para proceder às reparações e avaliar eventuais problemas na rede elétrica.As ilhas dos grupos Central e Oriental mantêm-se sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à previsão de precipitação forte, acompanhada de trovoada. O instituto alerta ainda para a possibilidade de rajadas de vento até 100 quilómetros por hora durante os aguaceiros, prevendo uma melhoria gradual das condições meteorológicas ao longo desta quinta-feira.A Proteção Civil regional recomenda à população que acompanhe a evolução dos avisos meteorológicos e adote as medidas de autoproteção adequadas..Avarias no abastecimento de água na ilha do PicoO mau tempo provocou avarias também no sistema de água na Madalena, na ilha do Pico, nos Açores, comprometendo o abastecimento a um “número significativo” de pessoas, anunciou a Câmara Municipal.“Na sequência da necessidade urgente de substituição de duas bombas do sistema de abastecimento de água, cuja avaria compromete o abastecimento de água a um número significativo de habitantes do concelho da Madalena, no seguimento das ocorrências associadas ao alerta laranja, torna-se imprescindível assegurar a resposta imediata dos serviços municipais”, informou a Câmara, numa publicação nas redes sociais.Na sequência dos danos, o executivo da Madalena anunciou a interrupção da tolerância de ponto e das “férias dos trabalhadores cuja presença seja indispensável para garantir a reposição do abastecimento de água e a normalização da situação”.