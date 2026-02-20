Ana Abrunhosa com o Presidente da República eleito, António José Seguro
Ana Abrunhosa com o Presidente da República eleito, António José SeguroFOTO: PAULO NOVAIS/LUSA
Sociedade

Ana Abrunhosa: “As pessoas confiaram e essa é a minha maior alegria”

Foi guiada pelo pragmatismo e por uma informação que quis exaustiva. Recorda o rebentamento do dique e o corte da A1 como momentos de sangue-frio. Entre elogios à Proteção Civil e ao apoio do Governo, revela o lado pessoal — o orgulho da filha, os abraços na rua e as flores e doces que chegam ao gabinete. A presidente da Câmara Municipal de Coimbra antecipa meses de reparações, mudanças no Mondego e a urgência de apoios rápidos e claros.
Publicado a
Mau Tempo
Entrevista
Coimbra
Ana Abrunhosa
