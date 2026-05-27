Amadora. PJ detém neto de ama por suspeita de abuso sexual de menor

Um homem de 25 anos foi detido na terça-feira (26 de maio) pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de abuso sexual de uma menor na Amadora. Trata-se do neto da ama que tinha ao seu cuidado a criança. Os crimes terão ocorrido entre novembro de 2018 e setembro de 2021. O suspeito está "fortemente indiciado pela prática de 11 crimes de abuso sexual de crianças agravados, alegadamente cometidos contra uma menina, atualmente com 11 anos", informou esta quarta-feira (27 de maio), a PJ.A investigação, no âmbito do inquérito titulado pelo DIAP da Amadora, foi iniciada após comunicação feita pelo Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), a 23 de abril, "relativa a abusos sexuais praticados por desconhecido, há cerca de seis anos, em casa de uma ama, contra uma criança com menos de 6 anos".A diligências da PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, permitiram recolher "relevantes elementos probatórios" sobre o caso."Atenta a gravidade dos factos, a forte indiciação e o perigo de continuação da atividade criminosa, já que o arguido reside em casa da avó, que continua a receber crianças em sua casa, na qualidade de ama, procedeu-se à sua detenção fora de flagrante delito", explica, em comunicado, a polícia de investigação criminal, dando conta que o suspeito será presente a primeiro interrogatório de arguido detido para aplicação de medidas de coação.