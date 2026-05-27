Amadora. PJ detém neto de ama por suspeita de abuso sexual de menor
Amadora. PJ detém neto de ama por suspeita de abuso sexual de menor

Investigação foi iniciada após comunicação feita pelo Hospital Amadora-Sintra "relativa a abusos sexuais praticados por desconhecido, há cerca de seis anos, em casa de uma ama, contra uma criança com menos de 6 anos".
Um homem de 25 anos foi detido na terça-feira (26 de maio) pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de abuso sexual de uma menor na Amadora. Trata-se do neto da ama que tinha ao seu cuidado a criança. Os crimes terão ocorrido entre novembro de 2018 e setembro de 2021.

O suspeito está "fortemente indiciado pela prática de 11 crimes de abuso sexual de crianças agravados, alegadamente cometidos contra uma menina, atualmente com 11 anos", informou esta quarta-feira (27 de maio), a PJ.

A investigação, no âmbito do inquérito titulado pelo DIAP da Amadora, foi iniciada após comunicação feita pelo Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), a 23 de abril, "relativa a abusos sexuais praticados por desconhecido, há cerca de seis anos, em casa de uma ama, contra uma criança com menos de 6 anos".

A diligências da PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, permitiram recolher "relevantes elementos probatórios" sobre o caso.

"Atenta a gravidade dos factos, a forte indiciação e o perigo de continuação da atividade criminosa, já que o arguido reside em casa da avó, que continua a receber crianças em sua casa, na qualidade de ama, procedeu-se à sua detenção fora de flagrante delito", explica, em comunicado, a polícia de investigação criminal, dando conta que o suspeito será presente a primeiro interrogatório de arguido detido para aplicação de medidas de coação.

