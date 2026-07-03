Alunos terão apenas um dia para se inscreverem na segunda fase dos exames

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) alterou esta sexta-feira (3 de julho) o calendário dos exames nacionais de 11º e 12º anos. A divulgação das notas, que teria lugar a 14 de julho, passou para o dia 17 de julho (sexta-feira) e o início da 2.ª fase foi adiado para dia 20 (segunda-feira seguinte). Ao DN, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), explica que estas mudanças impedem que possa ser cumprido o prazo de dois dias úteis para inscrição por parte dos alunos na 2º fase dos exames, conforme previsto na legislação. “As alterações provocam muitos constrangimentos, mas esse é o maior problema. Os prazos previstos não vão ser cumpridos e tem de haver uma alteração legislativa”, explica. Filinto Lima também admite como solução passar a 2ª fase de exames para o mês de setembro e confessa ter dúvidas quanto às datas hoje anunciadas. “Neste momento, é ver para crer”, sublinha.As mudanças no calendário de exames acarretam outras questões. O presidente da ANDAEP também mostra preocupação com as convocatórias de professores vigilantes, “sujeitas a um prazo de 48 horas úteis”. “É um problema menor face ao dos alunos, mas as escolas terão de convocar todos os professores antes da divulgação das notas”, conta. Filinto Lima alerta ainda para o adiamento do encerramento deste ano letivo e da preparação do próximo ano, porque as escolas não saberão “com quantos alunos contam para o Secundário”. O responsável alerta também para os constrangimentos com a férias de alunos, pais e professores, “já marcadas”. No caso dos docentes, com a previsão de um “aumento exponencial de reapreciações de notas, o trabalho irá prolongar-se para o mês de agosto”, a única altura em que os professores podem iniciar as férias. “Este processo de classificação de exames está envolto em polémica. Os problemas ainda não estão resolvidos de todo. Vai acabar bem? Dia 17 os diretores vão conseguir afixar as pautas?”, questiona.Em comunicado, o MECI afirma que o EduQA (entidade responsável pelos exames) publicará ainda durante esta sexta-feira o novo calendário da 2ª fase.Segundo o Executivo, mantém-se o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2026, cujas candidaturas têm início a 20 de julho.O MECI “lamenta eventuais transtornos que as alterações agora anunciadas possam provocar na vida dos alunos, das suas famílias, dos professores classificadores e das escolas”. .Ministério da Educação altera calendário de exames nacionais. Notas divulgadas a 17 de julho e 2.ª fase adiada para dia 20.Professores querem 2.ª fase dos exames nacionais em setembro