Almada. PJ detém ex-polícia procurado no Brasil por tráfico de droga

A Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) "localizou e deteve, na zona de Almada, um cidadão estrangeiro, de 39 anos, procurado no Brasil" pela prática dos crimes de associação criminosa e tráfico de droga, anunciou esta quinta-feira, 6 de novembro, esta força policial.O suspeito detido é um ex-polícia, que "foi investigado pela sua participação numa organização criminosa que incluí elementos policiais, os quais, após se desviarem das suas funções oficiais, dedicavam-se à apropriação indevida de objetos apreendidos e ao tráfico ilícito de drogas", indica a PJ, em comunicado enviado às redações. Perante estes factos, que ocorreram em julho de 2025, numa cidade do Estado de São Paulo, explica a policia portuguesa, o detido "poderá vir a ser condenado numa pena de prisão até 23 anos".Depois de praticar os crimes, o indivíduo fugiu primeiro para o Paraguai e depois para Portugal, onde entrou ainda em meados de julho de 2025. O cidadão estrangeiro, agora detido, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação.