Reinaldo Rodrigues
Casal de jovens que vendia droga na Internet detido pela PJ

A detenção dos dois jovens, com 25 e 29 anos, aconteceu na terça-feira, 14 de outubro, no âmbito de uma operação desencadeada através da Diretoria do Norte em Cantanhede e Vagos.
Sofia Fonseca
Em abril de 2024, a Polícia Judiciária detetou uma página na aplicação Instagram e de grupos restritos na aplicação Telegram em que se publicitava a venda de produtos estupefacientes, nomedamente canábis, nas suas diversas formas. Agora, deteve um jovem casal, suspeito da autoria de um negócio ilícito, nomeadamente de produzir, publicitar e vender drogas a um vasto conjunto de clientes.

A PJ explica em comunicado que, desde a deteção das tais páginas online em que se publicitava a venda de estupefacientes, a investigação conseguiu identificar e localizar os administradores dessas plataformas, apurando que, na sequência das encomendas que recebiam, procediam ao envio dos produtos ilícitos através do serviço de encomendas postais, quer para o território nacional quer para o estrangeiro.

Na residência dos suspeitos, a PJ encontrou duas estufas destinadas ao cultivo da planta de canábis e apreendeu produto estupefaciente já pronto para comercialização – folhas e sumidades, resina e óleo de canábis – bem como uma parafernália de artigos associados ao negócio, uma arma de fogo e uma arma branca.

Foram ainda apreendidos dois automóveis e diversos equipamentos informáticos.

Os dois detidos não têm antecedentes criminais e serão esta quarta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

PJ
tráfico de droga

