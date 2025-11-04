Três crianças encontradas em edifício devoluto conotado com consumo de droga

A PSP encontrou três crianças num edifício devoluto numa zona conotada com o consumo de droga, no Bairro Padre Cruz, em Lisboa. A situação, que se deu no sábado de manhã, 1 de novembro, resultou na sinalização do caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.O caso foi noticiado esta terça-feira, 4, pelo Correio da Manhã, que avançou que os menores, com 2, 5 e 7 anos, foram encontrados entre dejetos de animais, fezes e urina. Inês Lemos, chefe de operações do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), explicou entretanto que uma patrulha apeada detetou "numa zona conotada com algum consumo de estupefaciente, um casal numa casa devoluta com três crianças".O casal confirmou aos agentes que as crianças eram seus filhos, tendo os menores sido levados para a esquadra para tentar saber o que se passava e "porque é que as crianças estavam naquele local", segundo explicou Inês Lemos.As crianças "não comiam desde o dia anterior, mas estavam bem", segundo a comissária. Aparentavam estar saudáveis, sem sinais de subnutrição ou outro tipo de maus tratos.Esta responsável explicou ainda que a polícia se deslocou depois à casa dos pais, em Famões, onde vive também uma avó, para serem verificadas as condições de habitabilidade e de higiene."Verificado isso, foi apenas feita uma sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPJJ) porque, de facto, não é normal, nem sequer aceitável, que as crianças estejam neste tipo de espaços", acrescentou.Da informação que a PSP dispõe, o casal é consumidor de estupefacientes, justificando a sinalização das crianças à CPCJ.