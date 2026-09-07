Acesso ao aborto. Inspeção da Saúde abre investigação ao Hospital Garcia de Orta

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) decidiu avançar com uma “ação inspetiva” ao Hospital Garcia de Orta na sequência da suspensão, a 10 de agosto, da consulta de gravidez não desejada. Segundo foi confirmado ao DN pela própria IGAS, o processo de inspeção 104/2026-INS foi instaurado a 27 de agosto, por despacho do inspetor-geral, António Carapeto, após ter recebido, a 20 de agosto, “exposição relativa à organização dos cuidados prestados às mulheres que recorrem à interrupção voluntária da gravidez na área da Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E”.

Recorde-se que ao longo do mês de agosto, o DN reportou deficiências de informação e de violação de recomendações exaradas pela ERS e pela própria IGAS na sequência das respetivas auditorias à interrupção de gravidez no SNS em 2023.

Segundo é referido pela IGAS, em três anos, de 2023 até este momento de 2026, este é o quinto processo instaurado no âmbito da interrupção voluntária da gravidez.

O primeiro processo, com a designação 007/2023-INS foi instaurado a 15 de fevereiro de 2023, depois de uma série de reportagens do DN terem demonstrado constrangimentos no acesso a este cuidado de saúde. Nesta altura, e no relatório final que foi produzido era feita uma recomendação a todas as unidades: “Divulgar ao público a não realização de interrupções de gravidez no estabelecimento oficial de cuidados de saúde hospitalares, designadamente nas situações previstas na alínea e) do n.º 1 do artigo 142.º do Código Penal, e qual o circuito de encaminhamento”, mas ao mesmo tempo era feito um alerta também: “O eventual não cumprimento das recomendações da IGAS pode originar a instauração de nova ação inspetiva, bem como comunicação à tutela e a outras entidades adequadas, em função da factualidade em causa.”

O segundo processo de fiscalização, 023/2023-FIS, foi instaurado a 14 de junho de 2023, por despacho do inspetor-geral, à Samer Ames, S.A. / Clínica dos Arcos “na sequência de uma participação encaminhada à IGAS pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) relativa à exposição de uma utente sobre a recusa daquela clínica em proceder de acordo com a sua escolha, concretamente na realização do procedimento de interrupção voluntária de gravidez pelo método farmacológico ou medicamentoso”. O processo ficou concluído a 29 de outubro de 2023 tendo sido apurado que “a clínica não disponibilizava o método farmacológico ou medicamentoso para a interrupção da gravidez para grávidas com mais de sete semanas de gestação, pelo que a recusa à utente desse método encontrava-se em conformidade com os procedimentos internos instituídos na entidade, bem como com a legislação aplicável”.

A terceira investigação, Processo de Esclarecimento 314/2024-ESC, foi instaurado a 13 de agosto de 2024 e, mais uma vez, na sequência da exposição de uma utente que solicitou uma explicação quanto ao “incumprimento do estipulado na Lei nº 16/2007l, de 17 de abril, regulamentada pela Portaria n.º 741-A/2007, de 21 junho, Capítulo IV, artigos 16.º e 18.º, por parte do “Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/ Espinho, E.P.E. - Hospital de Vila Nova de Gaia”; do “Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. - Centro Materno Infantil do Norte”; do “Centro Hospitalar Universitário de S. João, E.P.E.”, da “Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. - Hospital Pedro Hispano” e do “Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, E.P.E. - Hospital de São Sebastião”. Este processo ficou concluído a 20 de junho de 2025 e a análise efetuada à participação relativa ao acesso, em tempo útil, à realização do processo de interrupção voluntária de gravidez, de acordo com as normas de referenciação em vigor, concluiu haver “incumprimento de prazos”, nomeadamente na Unidade Local de Saúde de S. João, E.P.E. O quarto processo é instaurado à ULS São João, no âmbito do incumprimento de prazos o mesmo dia em que são anunciadas as conclusões, 20 de junho de 2025.

O quinto surge agora à ULS Almada-Seixal na sequência da decisão da suspensão da consulta de interrupção da gravidez não desejada precisamente para averiguar a forma como esta decisão foi concretizada e para avaliar a organização dos cuidados que vão ser prestados às mulheres.

Recorde-se que, tal como o DN noticiou, após a decisão de encerrar a consulta de interrupção de gravidez o hospital descontinuou de imediato o endereço de email, também a 10 de agosto, através do qual as utentes pediam ter acesso a informação. A 25 agosto a informação do site continuava a remeter para a informação naterior e para o email descontinuado, onde ainda era certificado que o procedimento se realizava no Garcia de Orta, Tal já não acontece neste momento, mas a informação constante no site continua a não ser clara.