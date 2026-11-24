A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação foi recebida esta terça-feira, 24 de novembro, pela primeira vez pelo Governo, que acusou de “intransigência” e “prepotência”, considerando que não houve abertura a nenhuma das suas reivindicações.

O grupo de representantes da Acampada foi recebido pela secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, em Lisboa, na sequência de um pedido dos manifestantes, feito em 6 de novembro.

Os manifestantes pelo direito à habitação exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos “verdadeiramente acessíveis” à renda.

Há dois dias, a Acampada de Lisboa pelo direito à habitação decidiu manter 15 tendas em frente à Assembleia da República pelo menos até à votação final do Orçamento do Estado para 2027, que acontece hoje.

No dia 13, duas dezenas de representantes dos movimentos pelo direito à habitação foram recebidos pelo Presidente da República, António José Seguro, a quem pediram que fizesse mediação com o Governo para resolver a crise.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto, em 10 de outubro, e expandiram-se a Lisboa sete dias depois, tendo já motivado também concentrações e acampadas noutras cidades.

A intervenção da PSP para dispersar os manifestantes e retirar as tendas na praça D. Pedro IV (Rossio), em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, resultou em dezenas de detenções e provocou dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.