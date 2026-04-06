Acabou-se o calor. Chuva e frio estão de volta

O estado do tempo em Portugal continental muda radicalmente já a partir desta segunda-feira, 6 de abril. Após uns dias com temperaturas "bem acima do que é normal para a época do ano", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vem aí precipitação e frio por influência de uma depressão que se irá centrar a oeste do continente, em deslocamento para sul, e que irá permanecer durante a semana entre o arquipélago da Madeira e Portugal continental. A previsão do IPMA indica que a precipitação será mais intensa e frequente na terça-feira, dia 7, e poderá ser acompanhada de trovoada. O vento irá predominar do quadrante sul, sendo mais intenso nas terras altas, onde poderá ter por vezes rajadas até 80 km/h também na terça.Além disso, vai registar-se uma descida acentuada dos valores da temperatura máxima. Na terça-feira, a descida poderá ir até 10°C em alguns locais do território e desta forma teremos a maior parte do território com valores de temperatura máxima abaixo dos 20°C. Também a temperatura mínima irá registar uma pequena descida, ficando a variar entre 8 e 12°C.Para esta segunda-feira, há previsão de poeiras, mas estas têm tendência a ser deslocadas para leste a partir da tarde de terça, transportadas na circulação da referida depressão.Durante este período, a ondulação na costa ocidental terá um aumento na quarta-feira, dia 8, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.O IPMA informa que o posicionamento desta depressão irá condicionar as previsões dos próximos dias, pelo que há ainda alguma incerteza associada.