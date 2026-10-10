Abriram as candidaturas à terceira fase do Ensino Superior

A terceira fase e última fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) arrancou este sábado, 10 de outubro. Há 4069 vagas.

Os estudantes têm três dias (as candidaturas terminam segunda-feira) para concorrer. As vagas podem ser consultadas no site da DGES.

Nas duas primeiras fases do CNAES foram colocados um total de 59.107 alunos. Na primeira fase, entraram 49.991. Já na segunda, ingressaram 9116.

A proposta do Orçamento do Estado para 2027 prevê o descongelamento das propinas no ano letivo 2027/2028.

Já no Orçamento do Estado para 2026, o Governo da AD tinha avançado com esta proposta, mas foi chumbada pela oposição que, na discussão em especialidade, aprovou a manutenção do valor máximo de 697 euros, como proposto pelo PS.

Agora, o Governo voltou a inscrever o aumento das propinas das licenciaturas, que não sofrem alterações desde 2020, ano em que o Executivo PS lançou esta medida para responder à crise da pandemia.

A proposta do atual Governo é de um aumento indexado à taxa de inflação.

O valor máximo das propinas nas licenciaturas e nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais será igual ao teto fixado em 2026/2027 (697 euros), acrescido da taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), sem habitação, registada em 2026.

A mesma regra aplica-se aos mestrados indispensáveis ao exercício de uma atividade profissional ou aos casos em que a exigência do grau de mestre esteja definida nos estatutos de ordens profissionais.

Já os restantes mestrados e doutoramentos "devem ter em consideração o custo real da formação".

As associações académicas convocaram manifestação para 21 de Outubro, em Lisboa.