A festa do Real Madrid, da rainha Isabel II e de Montenegro. E Jorge "vitórias do Fenerbahçe" Jesus

SÁBADO

Montenegro "esmaga" no PSD. Real Madrid leva 14.ª Champions

Um dos momentos do desfile da equipa do Real Madrid na capital espanhola, após conquistar o 14.º troféu na Champions. © EPA/Sergio Perez

À segunda tentativa, Luís Montenegro conseguiu chegar à liderança do PSD, sucedendo a Rui Rio,l que lhe tinha ganho em 2020. Desta feita, impôs-se com clareza a Jorge Moreira da Silva, recebendo 72,48% dos votos, a maior diferença de sempre para o segundo classificado em eleições disputadas no partido. Ultrapassada esta fase, Montenegro vai ser, até ao congresso de 1, 2 e 3 de julho, um líder na sombra de Rui Rio, que até essa data se manterá como presidente do PSD.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este sábado ficou também marcado pela final da Liga dos Campeões. Liverpool e Real Madrid disputaram o jogo que terminou com a vitória dos espanhóis (1-0), que assim conquistaram o seu 14.º troféu na maior competição de clubes da Europa.

DOMINGO

Zelensky a 40 km da fronteira russa. E demite responsável

Volodymyr Zelensky visitou a zona de Kharkiv, a 40 km da fronteira russa. © EPA

Com os combates a não darem sinais de diminuir de intensidade, o presidente da Ucrânia visitou Kharkiv, uma zona, tal como o Donbass, onde a situação é "muito difícil". Nesta visita, Volodymyr Zelensky disse estarem 2229 casas destruídas na região, que está a 40 km da fronteira russa, e prometeu reconstruí-las. Já no contacto com os militares, além dos elogios que lhes fez, entregou-lhes medalhas. Pelo lado negativo - do ponto de vista ucraniano -, o presidente demitiu o responsável pelos serviços de segurança da zona de Kharkiv, acusando-o de só ter pensado em si e de não ter organizado devidamente a defesa da região.

SEGUNDA-FEIRA

Câmara do Porto sai da ANMP e vai pedir dinheiro sozinha

Rui Moreira vai agora negociar com o governo a transferência de competências e de verbas. © Igor Martins / Global Imagens

Rui Moreira conseguiu convencer a Assembleia Municipal do Porto a votar a saída da autarquia da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Uma decisão motivada pela certeza do presidente da CM Porto que a ANMP não está a conseguir defender os interesses das autarquias na transferência de competências nas áreas da educação e da saúde, no âmbito do processo de descentralização. Moreira - e não só, frise-se - critica o Executivo por não transferir verbas suficientes para que as câmaras possam enfrentar esse aumento de atribuições. Prefere, por isso, negociar sozinho. É a versão portuense do ditado "mais vale só que mal acompanhado"?

TERÇA-FEIRA

Juiz perde um voto e o lugar no Tribunal Constitucional

Juízes do TC não estiveram de acordo quanto à aprovação de António Manuel de Almeida Costa para o Tribunal. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Muita polémica depois -- surgida após o DN ter revelado quem era o juiz indicado para substituir Pedro Machete, que terminou o seu mandato em outubro de 2020 --, António Manuel de Almeida Costa não reuniu os sete votos necessários para integrar o plenário do Tribunal Constitucional. As suas ideias sobre o aborto e a liberdade de imprensa, conhecidas depois de se saber que era o nome que a ala direita do TC iria propor, conseguiram dividir a opinião mediática e política. Se foi essa pressão a levar um juiz a recuar no apoio, não se sabe, mas a verdade é que uma reunião que, por norma, é recheada de secretismo acabou com o TC a divulgar um comunicado sobre o assunto. Agora haverá novo encontro para votar um nome, só não se sabe se o mesmo ou se há outro candidato. E se o processo voltará a ser "secreto".

QUARTA-FEIRA

Cavaco Silva e "o meu governo foi melhor que o teu"

O antigo Presidente da República respondeu agora com ironia ao discurso de tomada de posse de António Costa, em março. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Dois meses. Foi quanto o ex-Presidente da República e antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva demorou a responder ao atual líder do governo. Ao tomar posse, António Costa disse, aludindo aos Executivos de Cavaco: "Faço parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes se confundiu com um poder absoluto." Agora chegou a resposta: "Estou convicto de que o senhor primeiro-ministro é capaz de fazer mais e melhor com a sua maioria absoluta e não tem qualquer razão para ter complexos", escreveu Cavaco num artigo publicado no jornal Observador. Além das críticas que fez, o homem que também ficou conhecido por "raramente se enganar e nunca ter dúvidas" acaba por fazer mais oposição ao governo do que a oposição...

QUINTA-FEIRA

Rainha na varanda e milhares em êxtase com o Jubileu de Isabel II

Os aviões da Força Aérea britânica formaram o número 70 nos céus. Uma forma de homenagear a rainha. © EPA/TOLGA AKMEN

Uma ida à varanda do Palácio de Buckingham deixou milhares de pessoas em êxtase. Foi o momento em que a rainha Isabel II surgiu, apoiada numa bengala, aos súbditos que marcaram presença em Londres no primeiro dia das celebrações dos seus 70 anos de reinado (tem 96 anos de idade). Mais tarde esteve acompanhada pelo filho Carlos, herdeiro da coroa, e a mulher, Camilla, o príncipe William, segundo na ordem de sucessão, e a mulher, Kate, a princesa Ana, filha da rainha, e o seu marido, bem como o filho mais novo de Isabel II, Eduardo, e a sua mulher, além dos três primos da soberana. Impedidos de se apresentar na varanda ficaram o príncipe Harry e a sua mulher, Meghan, que vivem na Califórnia, e o príncipe André, que perdeu os cargos oficiais desde que foi envolvido em alegadas agressões sexuais. Mas a nada disto ligaram os súbditos de Sua Majestade, que estavam mais interessados na saúde da sua rainha.

SEXTA-FEIRA

"Sou JJ, mas podem chamar-me "vitórias do Fenerbahçe"

Contrato que Jorge Jesus assinou é válido por um ano. © EPA/ERDEM SAHIN

Jorge Jesus é conhecido por muitos momentos que chegaram a ser caricatos e, apesar de ter estado vários meses sem atividade, ontem mostrou que não perdeu a veia humorística. Na conferência de imprensa de apresentação no seu novo clube, o treinador, que, segundo as notícias conhecidas, vai ganhar sete milhões de euros num ano de contrato, mostrou estar com a autoestima em alta. O Fenerbahçe não é campeão há oito anos e JJ garantiu que foi para a Turquia para vencer. Pelo meio deu um conselho: "O meu nome é "vitórias do Fenerbahçe", mas podem tratar-me por JJ." Humilde, o técnico...