Almeida Costa chumbado. "Corajosa posição", congratula Associação de Mulheres Juristas

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas [APMJ] quer exprimir a sua satisfação com a corajosa posição assumida pela maioria dos/as Juízes e Juízas do Tribunal Constitucional que obstaram à cooptação do Doutor Almeida Costa como Juiz daquele Tribunal."

Foi desta associação que reúne magistradas, advogadas e outras juristas a primeira reação pública no meio jurídico à notícia do chumbo do penalista António Almeida Costa na sua eleição para o Tribunal Constitucional (TC), que, soube o DN, ficou a um dos sete votos (em dez, dos dez juízes eleitos pela Assembleia da Republica, e que por sua vez escolhem três juristas para preencher os restantes lugares) necessários.

Tinha sido também da APMJ a primeira reação à notícia - numa fuga de informação sem precedentes na história do tribunal - da indicação do nome deste professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, por parte dos juízes da "ala direita" do TC, considerando que o candidato não tinha perfil para o cargo e acusando-o de sustentar "posições jurídicas atentatórias da dignidade da pessoa humana, valor em que se funda a República".

A APMJ referia-se à revelação, por este jornal, de que num artigo de 1984, quando era assistente da Faculdade de Direito de Coimbra, Almeida Costa chamou "investigações médicas" a alegadas experiências nazis para fundamentar a afirmação (cientificamente sem fundamento) de que as mulheres violadas não engravidam, e assim justificar a sua recusa da legalização da interrupção da gravidez em qualquer circunstância, até em caso de crime sexual.

Sendo o voto secreto e sabendo-se que três dos dez juízes cooptantes - António Ascensão Ramos, Assunção Raimundo e Mariana Canotilho - já tinham feito saber no tribunal que se opunham à escolha de Almeida Costa, terá sido um dos sete juízes restantes a mudar de ideias.

Terá sido essa revelação, que suscitou várias reações chocadas, sobretudo à esquerda - do constitucionalista e ex-juiz do TC Vital Moreira, à ex-candidata presidencial Ana Gomes, passando por Francisco Louçã -, a determinar o chumbo de Almeida Costa, que precisava de pelo menos dois votos da "ala esquerda" do tribunal?

Ou a notícia do Expresso na última sexta-feira, revelando que, numa audição na Assembleia da República no final de abril, como candidato ao segundo mandato como membro do Conselho Superior do Ministério Público, Almeida Costa considerou que a solução para se lidar com as violações do segredo de justiça nos media é punir os jornalistas?

Certo é que esta última notícia, ao contrário da primeira, levou a reações irritadas da direita - caso de Marques Mendes, que é visto como alguém muito próximo do Presidente da República e que no seu comentário dominical afirmou que o jurista "não é pessoa recomendável".

"A cooptação será retomada em breve"

Muito provavelmente terá sido a combinação das duas revelações a levar à rejeição do penalista, a primeira, numa cooptação, a ser anunciada publicamente em 40 anos de existência do TC.

Apesar de nada na lei determinar o secretismo, é em segredo que têm decorrido os processos de cooptação, quer no que respeita à indicação de nomes, quer à eleição, que se passa numa reunião marcada pelo juiz "mais idoso" - neste caso, José João Abrantes - e na qual pode haver várias tentativas de eleição, o que se terá passado neste caso.

Ao fim de várias horas de reunião, ao fim da tarde desta terça-feira o TC admitiu o insucesso, em nota enviada às redações.

"O processo de cooptação relativo ao nome proposto foi concluído sem que se tenha procedido à cooptação. A cooptação será retomada em breve."

A curta nota - que, refira-se, o DN, jornal que a 14 de abril revelou publicamente a indicação de Almeida Costa, não recebeu - exime-se de dar qualquer informação sobre o número de votos obtido pelo candidato mas, como já referido, terão sido seis.

Isto porque, de acordo com a informação recolhida pelo DN, Almeida Costa fora proposto pelos cinco juízes da "ala direita" do TC (os indicados pelo PSD para a eleição no parlamento, ou seja Afonso Patrão, Gonçalo Almeida Ribeiro, José Figueiredo Dias, José Teles Pereira e Maria Benedita Urbano) e dois da "ala esquerda", indicados pelo PS, ou seja Joana Costa e José João Abrantes, tinham concordado em votar nele. Mas isso era antes das notícias sobre as posições - e a forma como as fundamenta - de Almeida Costa.

Que sucede agora? Tudo leva a crer que será proposto outro nome e que o de Almeida Costa não voltará a ser submetido a votação, embora tal também seja possível. Será em todo o caso a "ala direita" a propor o nome a votar, porque o juiz cujo lugar vai ser preenchido, e cujo mandato terminou em outubro, Pedro Machete, faz parte da "quota" da direita no tribunal.

Não há para já qualquer nome a circular, mas a APMJ já tomou posição sobre o perfil e o género do candidato, dizendo "esperar e desejar que o processo de cooptação, ora reaberto, possa acolher a candidatura de Juristas com provas dadas na defesa dos valores constitucionais e contribua para o incremento da representação de Mulheres nas mais Altas Instâncias do Poder."

Entre os 13 juízes atualmente em funções, apenas há três mulheres: muitos menos que o mínimo de 40% de representação que a lei da paridade impõe para cada género.