Luís Montenegro derrota Moreira da Silva e é o novo líder do PSD

Depois de Rui Rio, Luís Montenegro é o rosto que se segue na liderança do PSD com uma vitória em toda a linha em relação a Jorge Moreira da Silva.

Nesta altura - com os votos por apurar a serem menores do que a diferença entre os dois candidatos - Luís Montenegro ​​​obteve 73% dos votos, contra 27% do seu adversário.

Entretanto, começam a chegar as primeiras reações, com o coordenador de campanha de Jorge Moreira da Silva a assumir a derrota.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A abstenção está fixada nos 31%.

Acompanhe aqui os resultados em tempo real.

Luís Montenegro, 49 anos, advogado, atualmente a trabalhar no setor privado, foi autarca. Primeiro membro da assembleia municipal e vereador da Câmara de Espinho. Foi eleito deputado nas legislativas de 2002, onde teve mandato até 2019. Entre 2011 e 2017 foi o escolhido para liderar a bancada social-democrata, onde ganhou forte protagonismo. No PSD desenhou um caminho de confronto com Rui Rio, ao ponto de ainda em 2019 ter desafiado a liderança e obrigado o então presidente do partido a apresentar ao Conselho Nacional do PSD uma moção de confiança na direção (que ganhou). No ano seguinte, Montenegro enfrentou mesmo Rui Rio (e Miguel Pinto Luz) em diretas, embora tenha perdido essa batalha. Remeteu-se aos bastidores e esperou pela oportunidade certa para reaparecer. Este sábado foi eleito líder do sociais-democratas.

O que defende na moção de estratégia

Na moção de estratégia com que se apresentou contra Jorge Moreira da Silva, Montenegro é muito vago quanto ao que pretende para a reforma do sistema político, mas essa é uma das suas promessas. Concretiza mais na modernização do PSD, onde prevê, entre outras coisas, a criação de uma academia de formação política, tal como a revisão estatutária que abra a porta à participação eleitoral de todos os militantes do PSD mesmo sem quotas pagas.

Com a mira na vitória nas legislativas de 2026, avança com a ideia de criação do "Movimento Acreditar" para discutir com a sociedade e elaborar o programa eleitoral. O candidato promete não passar "linhas nucleares" do partido, mas considera extemporâneo falar sobre futuros diálogos com o Chega. Ou seja, não rejeita essa possibilidade. E assume o PSD como o "partido incumbente do espaço não socialista".

O líder eleito do PSD Considera o Serviço Nacional de Saúde "absolutamente fundamental" e aponta para um médico de família para cada português. Defende ainda incentivos a estilos de vida saudáveis e propõe o índice de Felicidade Interna Bruta (FIB).

Luís Montenegro salienta a necessidade de voltar a fazer deste setor "um verdadeiro elevador social" e a importância de "valorizar a profissão do professor, ao nível de toda a sua carreira", bem como a reintrodução do ensino vocacional em articulação com o ensino profissional. Montenegro quer também "incentivos à criação de instalações de educação pré-escolar em empresas".

Quanto ao sistema fiscal, defende uma reforma, com alterações no IRC capazes de promover o reinvestimento dos lucros empresariais. No IRS, o candidato quer "um alívio da carga fiscal assente numa progressividade mais harmoniosa e escalonada e em que a taxa marginal máxima não ultrapasse os 45%", com atualização das tabelas de retenção na fonte com base na taxa de inflação.

Já para a Justiça, o líder eleito dos sociais-democratas aponta como prioridade "uma transformação estrutural do sistema de Justiça económica", que torne a Justiça para as questões económicas "mais célere e eficiente, reduzindo a morosidade e os custos da litigação, da cobrança de dívidas, das falências e recuperação de empresas, bem como dos tribunais administrativos e fiscais".

Para a área do Ambiente, considera "desejável" antecipar a data prevista para o país atingir a neutralidade carbónica (2050). E propõe, entre outras medidas, que o Estado dê incentivos financeiros e fiscais para as famílias melhorarem a eficiência energética das suas casas e às empresas que reduzam o consumo de energia. Defende a que a produção por fontes renováveis "tem de assentar num quadro de competição e não de rendas públicas".