Seis em cada dez europeus dizem que zona onde moram tem problemas graves de tráfico e consumo de droga

Seis em cada dez europeus considera que a zona onde reside tem problemas graves de de tráfico e consumo de drogas.

Esta é a principal conclusão de um inquérito efetuado pela Agência da União Europeia sobre Drogas (EUDA na sigla em inglês) que foi revelado na manhã desta quinta-feira, 12 de novembro e que obteve respostas de 95.883 pessoas, com idades superiores a 15 anos, de 35 países europeus.

De acordo com o documento, 49% dos inquiridos frisaram estar preocupados com o aumento de tráfico de droga a nível local nos últimos cinco anos.

Segundo a EUDA os resultados deste primeiro inquérito europeu sobre o tema basearam-se na UN-27 apesar de no trabalho terem participado também a Noruega, a Turquia, bem como seis países candidatos (Albânia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Moldávia, Macedónia do Norte e Sérvia) e um potencial candidato, o Kosovo.

A terceira maior preocupação que surge no inquérito é expressa pelos 45% que defenderam “o apoio e a assistência às pessoas que consomem drogas e que entram em contacto com o sistema judicial”, citando a nota divulgada pela EUDA.

As conclusões deste barómetro mostram as diferentes perceções relacionadas com o tráfico e o consumo de drogas. No caso da principal preocupação – o consumo a nível local – o número de pessoas que consideram este um problema local grave “varia entre 44 % dos inquiridos na Dinamarca e 78 % em Chipre, atingindo 85 % na Macedónia do Norte, entre os parceiros não pertencentes à UE que participaram no inquérito”.

No que diz respeito ao tráfico também há análises diferentes: 67 % dos cipriotas consideram que esta situação se agravou a nível local nos últimos cinco anos, em comparação com 38 % na Dinamarca e na Lituânia.

Preocupação com as crianças

O envolvimento de crianças e adolescentes no tráfico de estupefacientes é o problema destacado por 30% dos participantes no inquérito quando se refere a segurança pública, seguindo-se a violência relacionada com a droga (27%) e a condução sob efeito de drogas (26%).

Quanto à saúde mental, esta é a principal preocupação de saúde pública relacionada com as drogas na União Europeia (39%), seguindo-se, neste ponto, aos danos provocados pelas drogas sintéticas (30%).

O combate ao tráfico e o apoio aos consumidores foram dois temas abordados neste inquérito. No primeiro caso “45% são a favor de uma ação policial mais enérgica contra o tráfico e a distribuição de drogas, enquanto 43% apoiam a reintegração dos toxicodependentes no mercado de trabalho e na vida quotidiana”.

No apoio aos toxicodependentes quase metade dos inquiridos (45%) destacou o apoio e a assistência, em comparação com 31% que favorecem uma condenação penal ou uma pena de prisão e 10% que favorecem uma punição menor, como uma coima.

No documento que acompanha os resultados deste inquérito é citado o Comissário Europeu para os Assuntos Internos e a Migração. Magnus Brunner frisa que “os europeus não têm dúvidas de que o tráfico e o consumo de drogas constituem motivos de grande preocupação nas suas comunidades. Querem medidas enérgicas contra os traficantes e as redes criminosas, mas também reconhecem a importância de apoiar as pessoas afetadas pelo consumo de drogas. Precisamos de ambas as intervenções: medidas firmes contra a criminalidade organizada e ações de prevenção, tratamento e apoio eficazes”.