1500 vítimas em burla e branqueamento de milhões de euros

Até ao momento foram identificadas 1500 vítimas mas a investigação prossegue, depois de, na terça-feira, 7 de outubro, a Polícia Judiciária ter detido, no Porto e em Braga, dois homens suspeitos de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais cujos montantes poderão ascender a vários milhões de euros.De acordo com a PJ os montantes destas atividades criminosas, cuja totalidade ainda está por apurar, estão dissipados por um total de 16 contas bancárias"Em causa está um modus operandi envolvendo a utilização de métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas Mbway, esquemas de colocação de 'Likes' em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas, explica a PJ.Nesta fase, a investigação do Departamento de Investigação Criminal de Guarda já identificou quatro mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas.A maioria das 1500 vítimas identificadas até ao momento são residentes no estrangeiro.Os detidos, com 26 e 42 anos, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação..Homem e mulher detidos por centenas burlas informáticas de mais de um milhão de euros