Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
1500 vítimas em burla e branqueamento de milhões de euros
Foto: DR
Sociedade

1500 vítimas em burla e branqueamento de milhões de euros

PJ deteve dois homens no Porto e em Braga suspeitos de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais cujos montantes poderão ascender a vários milhões de euros.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Até ao momento foram identificadas 1500 vítimas mas a investigação prossegue, depois de, na terça-feira, 7 de outubro, a Polícia Judiciária ter detido, no Porto e em Braga, dois homens suspeitos de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais cujos montantes poderão ascender a vários milhões de euros.

De acordo com a PJ os montantes destas atividades criminosas, cuja totalidade ainda está por apurar, estão dissipados por um total de 16 contas bancárias

"Em causa está um modus operandi envolvendo a utilização de métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas Mbway, esquemas de colocação de 'Likes' em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas, explica a PJ.

Nesta fase, a investigação do Departamento de Investigação Criminal de Guarda já identificou quatro mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas.

A maioria das 1500 vítimas identificadas até ao momento são residentes no estrangeiro.

Os detidos, com 26 e 42 anos, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

1500 vítimas em burla e branqueamento de milhões de euros
Homem e mulher detidos por centenas burlas informáticas de mais de um milhão de euros
burla
PJ
branqueamento de capitais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt