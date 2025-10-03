Homem e mulher detidos por centenas burlas informáticas de mais de um milhão de euros

Um homem e uma mulher foram detidos esta sexta-feira, 3 de outubro, pelo Departamento de Investigação da Guarda da Polícia Judiciária por suspeita da autoria de centenas de crimes de burlas por meio informático e de branqueamento de capitais.De acordo com o que foi apurado, o montante dos crimes atinge mais de um milhão de euros, que foi distribuído por várias contas bancárias que pertenciam a vários angariadores.O modo como eram feitas estas burlas eram semelhantes ao utilizado no famoso “Olá pai, Olá mãe”, através de SMS para pagamento de encomendas e despesas em instituições públicas, através do “Marketplace” com a suposta prestação de serviço de táxi de longo curso, que obrigava a parte do pagamento de um serviço que nunca foi prestado. Os suspeitos utilizavam ainda a aplicação de encontro Grindr, direcionada à comunidade LGBT, para sextorsion. Na prática, marcavam encontros online e trocavam fotos de cariz sexual com as vítimas e depois ameaçavam-nas com a publicação das referidas fotos caso não lhe fosse entregue uma determinada quantia de dinheiro. A investigação da PJ permitiram a identificação de cerca de 300 vítimas, espalhadas por todo o país, com 120 queixas crime formalizadas e identificadas. Além do homem e da mulher que foram detidos e serão presentes a um juiz para primeiro interrogatório, foram constituídos arguidos outros elementos que participavam neste esquema.