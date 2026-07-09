Funeral de MC Snake, a 18 de março de 2010, foi acompanhado por centenas de pessoas.
Funeral de MC Snake, a 18 de março de 2010, foi acompanhado por centenas de pessoas.Foto: Bruno Castanheira / Global Imagens
Sociedade

13 anos depois, Estado indemnizou a família de MC Snake, morto por polícia

Último governo de António Costa aprovou reparação de 110 mil euros, depois de recusar propostas anteriores por não terem “em conta o comportamento da vítima”. Prescreveu, sem pena, o processo disciplinar contra o agente da PSP condenado por homicídio negligente, revela investigação do Fumaça e da Divergente.
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