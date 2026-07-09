10 detidos por suspeitas de agressões antes do jogo de futsal entre o Sporting e Benfica

A PSP deteve esta quinta-feira, 10 de julho, 10 pessoas por suspeita de agressões praticadas antes do jogo de futsal entre as equipas do Sporting Clube de Portugal e do Sport Lisboa e Benfica, em 19 de fevereiro.A Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, desenvolveu uma operação policial "de grande envergadura" na Área Metropolitana de Lisboa, tendo como alvos elementos dos No Name Boys, segundo um comunicado da PSP.Foram efetuadas 11 detenções e cumpridos 11 mandados de busca domiciliária e efetuadas 10 detenções, tendo a PSP A PSP empenhado vários polícias no terreno, envolvendo as valências de investigação criminal e de ordem pública.Esta operação, batizada "Kickoff", resulta de um inquérito dirigido pela 11ª Secção do DIAP de Lisboa que visa a investigação da eventual prática de crimes relacionados com a violência no desporto.Das buscas domiciliárias foi apreendida diversa prova material que será carreada para o inquérito, informa a PSP.A 19 de fevereiro, os confrontos entre adeptos antes do jogo de futsal resultaram em 124 detenções nas imediações do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, pela "presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia", segundo informou então a PSP. 63 adeptos eram do Benfica, 61 do Sporting.Nessa ocasião foi ainda apreendido diverso material suspeito de ter sido usado na rixa, nomeadamente "artigos de pirotecnia, ferros, pedras, cintos, paus, um martelo, uma arma branca e material de ocultação de identidade (balaclavas)".A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um inquérito para apurar responsabilidades destes incidentes.O jogo terminou com um empate (2-2)..Supremo mantém condenações de elementos dos No Name Boys .PJ detém elemento dos No Name Boys por suspeita de tentativa de homicídio em Setúbal