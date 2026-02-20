124 detidos antes do dérbi de futsal. Adeptos do Benfica ouvidos esta sexta-feira e do Sporting na segunda

Os 63 adeptos do Benfica serão ouvidos esta sexta-feira, 20 de fevereiro, no Campus da Justiça, enquanto os 61 do Sporting serão inquiridos na segunda-feira, revelou o comissário da Polícia de Segurança Pública, Vítor Patrica, em declarações aos jornalistas.Em causa os confrontos antes do dérbi desta quinta-feira à noite em futsal, no Pavilhão João Rocha, que terminou empatado (2-2).O agente refere que a PSP "separou de imediato os dois grupos de adeptos, que foram identificados, revistados e posteriormente detidos", tendo apreendido inúmeros artefactos pirotécnicos que foram deflagrados no confronto, inúmeros ferros, um martelo, uma navalha, paus e pedras que foram arremessadas.O comissário explicou aos jornalistas que estava definido um ponto de encontro para os adeptos visitantes, "no entanto, como tem sido habitual nos adeptos de risco, não comparecem nesses locais e preferem comparecer nos locais do jogo de forma desenquadrada e dissimulada", tendo em vista o envolvimento em confrontos com adeptos de clubes rivais, salientando que o "dispositivo policial era suficiente e adequado". "Estes indivíduos estão mais do que referenciados, mas têm formas criativas de levar a cabo os seus intentos", acrescentou, ressalvando que existe uma área imensa em torno do Pavilhão João Rocha e que a PSP "garante o perímetro todo na medida de possível, mas não pode estar em todas as esquinas, ruas e ruelas".O porta-voz da PSP referiu que todos os detidos estiveram envolvidos no confronto e que nenhum foi detido por arrasto, uma vez que a "PSP não prende ninguém que esteja só a ver". Vítor Patrica especificou ainda que as duas pessoas que ficaram feridas sofreram ferimentos ligeiros..PSP faz 124 detidos em rixa entre adeptos do Sporting e do Benfica antes de jogo de futsal .Num comunicado divulgado na quinta-feira à noite, o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP detalhou que estas detenções, de 63 associados ao Benfica e 61 ao Sporting, ocorreram pela “presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia”.Após estes incidentes, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a instauração de um inquérito para apurar responsabilidades aos incidentes, antes do dérbi da 16.ª jornada da Liga de futsal.Depois do empate, quando faltam seis jornadas, o Benfica, campeão nacional, lidera o campeonato, com 46 pontos, mais seis do que o Sporting, que é segundo classificado.Sporting e Benfica voltam a defrontar-se na segunda-feira, desta feita em casa dos encarnados, para a Liga dos Campeões de futsal..Identificados dois adeptos por importunarem jornalista da CMTV junto ao estádio da Luz.415 adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos em 2025