124 detidos antes do dérbi de futsal. Adeptos do Benfica ouvidos esta sexta-feira e do Sporting na segunda

PSP explicou que estava definido um ponto de encontro para os adeptos visitantes, mas que adeptos de risco "preferem comparecer nos locais de jogo de forma desenquadrada e dissimulada".
David Pereira
Os 63 adeptos do Benfica serão ouvidos esta sexta-feira, 20 de fevereiro, no Campus da Justiça, enquanto os 61 do Sporting serão inquiridos na segunda-feira, revelou o comissário da Polícia de Segurança Pública, Vítor Patrica, em declarações aos jornalistas.

Em causa os confrontos antes do dérbi desta quinta-feira à noite em futsal, no Pavilhão João Rocha, que terminou empatado (2-2).

O agente refere que a PSP "separou de imediato os dois grupos de adeptos, que foram identificados, revistados e posteriormente detidos", tendo apreendido inúmeros artefactos pirotécnicos que foram deflagrados no confronto, inúmeros ferros, um martelo, uma navalha, paus e pedras que foram arremessadas.

O comissário explicou aos jornalistas que estava definido um ponto de encontro para os adeptos visitantes, "no entanto, como tem sido habitual nos adeptos de risco, não comparecem nesses locais e preferem comparecer nos locais do jogo de forma desenquadrada e dissimulada", tendo em vista o envolvimento em confrontos com adeptos de clubes rivais, salientando que o "dispositivo policial era suficiente e adequado". "Estes indivíduos estão mais do que referenciados, mas têm formas criativas de levar a cabo os seus intentos", acrescentou, ressalvando que existe uma área imensa em torno do Pavilhão João Rocha e que a PSP "garante o perímetro todo na medida de possível, mas não pode estar em todas as esquinas, ruas e ruelas".

O porta-voz da PSP referiu que todos os detidos estiveram envolvidos no confronto e que nenhum foi detido por arrasto, uma vez que a "PSP não prende ninguém que esteja só a ver".

Vítor Patrica especificou ainda que as duas pessoas que ficaram feridas sofreram ferimentos ligeiros.

Num comunicado divulgado na quinta-feira à noite, o Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP detalhou que estas detenções, de 63 associados ao Benfica e 61 ao Sporting, ocorreram pela “presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia”.

Após estes incidentes, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a instauração de um inquérito para apurar responsabilidades aos incidentes, antes do dérbi da 16.ª jornada da Liga de futsal.

Depois do empate, quando faltam seis jornadas, o Benfica, campeão nacional, lidera o campeonato, com 46 pontos, mais seis do que o Sporting, que é segundo classificado.

Sporting e Benfica voltam a defrontar-se na segunda-feira, desta feita em casa dos encarnados, para a Liga dos Campeões de futsal.

Identificados dois adeptos por importunarem jornalista da CMTV junto ao estádio da Luz
415 adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos em 2025
