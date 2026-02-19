PSP faz vários detidos em rixa entre adeptos do Sporting e do Benfica antes de jogo de futsal

Uma rixa entre adeptos do Sporting e do Benfica antes do dérbi entre os dois clubes no pavilhão João Rocha, a contar para a Liga de futsal, obrigou esta quinta-feira, 19 de fevereiro, a uma intervenção da PSP, que levou a que fossem feitos um "número muito significativo" de detidos. O jogo da 16.ª jornada da Liga de futsal terminou empatado (2-2). Os incidentes verificaram-se junto ao Estádio José Alvalade, tendo fonte oficial da PSP adiantado ao DN que foram "intercetados inúmeros indivíduos" e consequentemente acabado com a rixa, tendo sido "devolvida a ordem e tranquilidade públicas no local".A PSP revelou ainda que está a realizar "diligências policiais" no âmbito deste incidente, anunciando por isso mais detalhes para mais tarde.Depois de se defrontarem no jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga de futsal, Sporting e Benfica voltam a encontrar-se, dentro de quatro dias, no pavilhão da Luz, a contar para a Liga dos Campeões.FPF abre inquérito aos incidentesA Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou entretanto um inquérito para apurar responsabilidades destes incidentes.Em comunicado, divulgado ainda no decorrer do encontro, a FPF “agradece e enaltece a rápida ação das forças de segurança destacadas para o local e lança um apelo a comportamentos de fair-play e urbanidade que garantam a segurança de todos, em especial de equipas e adeptos”.