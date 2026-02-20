415 adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos em 2025

Quatrocentos e quinze adeptos ficaram impedidos de aceder a recintos desportivos em 2025 por decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), segundo o relatório da atividade sancionatória relativo ao período entre 1 de janeiro e 31 de dezembro.No total foram proferidas 458 medidas de interdição, das quais 415 entraram efetivamente em vigor durante o ano. Entre estas, 238 corresponderam a sanções acessórias e 177 a medidas cautelares.A introdução ou utilização de pirotecnia foi o principal motivo das interdições, responsável por cerca de 72,5% dos casos. As coimas aplicadas aos adeptos sancionados atingiram 141.100 euros e o tempo médio de interdição foi de 15 meses. O relatório recorda que o incumprimento da sanção acessória constitui crime de desobediência qualificada, punível com pena de prisão até dois anos.No conjunto da atividade sancionatória de 2025, a APCVD contabilizou 411 decisões condenatórias definitivas, já sem possibilidade de recurso. Em 83 situações foi instaurado processo de execução judicial por falta de pagamento da coima.Entre os casos exemplificativos referidos no documento, um adepto de 32 anos foi sancionado com 1.750 euros de coima e 18 meses de interdição por insultos racistas a um jogador durante o encontro entre Leixões SC B e Ermesinde SC1936, realizado no Complexo Desportivo Óscar Marques, competição organizada pela Associação de Futebol do Porto.Outro adepto, de 39 anos, foi condenado ao pagamento de 500 euros e a 12 meses de interdição por insultos e injúrias ao árbitro num jogo entre A.D.C. Balasar e SPG Clube da Cruz, disputado no Complexo Desportivo Lino Araújo.Já um adepto de 28 anos foi sancionado com 1.500 euros e 24 meses de interdição por deflagração de dois petardos no encontro entre FC Porto e AVS Futebol SAD, no Estádio do Dragão, competição organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.Segundo dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), encontram-se atualmente proibidas de aceder a recintos desportivos cerca de 430 pessoas, aproximadamente 350 por decisões da APCVD e as restantes por determinação de tribunais judiciais..PSP faz 124 detidos em rixa entre adeptos do Sporting e do Benfica antes de jogo de futsal .Identificados dois adeptos por importunarem jornalista da CMTV junto ao estádio da Luz.Governo pede colaboração dos jornalistas para denunciar violência no desporto.Violência no desporto recua, pirotecnia persiste e futebol concentra quase tudo