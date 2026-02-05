Ventura vai telefonar a Seguro para alcançar um consenso para adiar as eleições por uma semana

André Ventura disse que vai telefonar nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, a António José Seguro, seu rival na segunda volta das eleições presidenciais, procurando convencê-lo de que a ida às urnas deve ser adiada uma semana, até 15 de fevereiro, devido aos fenómenos meteorológicos que causaram destruição em algumas zonas de Portugal.“Ninguém quer que haja metade do país a votar e a outra metade não”, disse Ventura, à saída do almoço com autarcas alegáveis eleitos pelo Chega, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, onde anunciou ir propor o adiamento da segunda volta das eleições presidenciais.Sobre o que irá discutir com António José Seguro, que a sondagem DN/Aximage revelada nesta quinta-feira indica ter a vitória garantida, Ventura referiu que “hoje podemos iniciar os primeiros passos, legalmente e politicamente, para termos uma solução em termos jurídicos”.Questionado sobre se isso implicaria que o estado de emergência fosse declarado na totalidade do território nacional, o líder do Chega disse que, “independentemente do instrumento jurídico que venha a ser usado, não podemos ter uma parte do país a ser desconsiderada e a ser deixada à sua sorte”.O candidato também referiu uma reunião da Comissão Nacional de Eleições, que irá ocorrer nesta quinta-feira, pedindo que haja um consenso para impedir que “pessoas sem água, sem telhado e sem abastecimento de bens essenciais tenham que votar”.Ventura defendeu que, caso o adiamento ocorra apenas em concelhos mais afetados, como em Alcácer do Sal, esses eleitores serão “de segunda”. E acrescentou o argumento de que também há quem se tenha deslocado de zonas não afetadas pelo mau tempo, procurando ajudar nos esforços de reconstrução, e que também poderá ficar impedido de exercer o direito ao voto se a segunda volta das eleições presidenciais se mantiver no próximo domingo, 8 de fevereiro..André Ventura propõe adiamento da segunda volta das eleições presidenciais.Sondagem DN/Aximage: Seguro com vitória garantida e Ventura pode ter uma percentagem ao nível da AD