Ventura vai telefonar a Seguro para alcançar um consenso para adiar as eleições por uma semana

“Ninguém quer que haja metade do país a votar e a outra metade não”, diz o candidato presidencial para justificar que a ida às urnas seja adiada.
André Ventura disse que vai telefonar nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, a António José Seguro, seu rival na segunda volta das eleições presidenciais, procurando convencê-lo de que a ida às urnas deve ser adiada uma semana, até 15 de fevereiro, devido aos fenómenos meteorológicos que causaram destruição em algumas zonas de Portugal.

“Ninguém quer que haja metade do país a votar e a outra metade não”, disse Ventura, à saída do almoço com autarcas alegáveis eleitos pelo Chega, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, onde anunciou ir propor o adiamento da segunda volta das eleições presidenciais.

Sobre o que irá discutir com António José Seguro, que a sondagem DN/Aximage revelada nesta quinta-feira indica ter a vitória garantida, Ventura referiu que “hoje podemos iniciar os primeiros passos, legalmente e politicamente, para termos uma solução em termos jurídicos”.

Questionado sobre se isso implicaria que o estado de emergência fosse declarado na totalidade do território nacional, o líder do Chega disse que, “independentemente do instrumento jurídico que venha a ser usado, não podemos ter uma parte do país a ser desconsiderada e a ser deixada à sua sorte”.

O candidato também referiu uma reunião da Comissão Nacional de Eleições, que irá ocorrer nesta quinta-feira, pedindo que haja um consenso para impedir que “pessoas sem água, sem telhado e sem abastecimento de bens essenciais tenham que votar”.

Ventura defendeu que, caso o adiamento ocorra apenas em concelhos mais afetados, como em Alcácer do Sal, esses eleitores serão “de segunda”. E acrescentou o argumento de que também há quem se tenha deslocado de zonas não afetadas pelo mau tempo, procurando ajudar nos esforços de reconstrução, e que também poderá ficar impedido de exercer o direito ao voto se a segunda volta das eleições presidenciais se mantiver no próximo domingo, 8 de fevereiro.

