Ventura garante decisão interna no Chega sobre Bruno Mascarenhas

André Ventura confirmou este domingo, 15 de março, em declarações na sede do Chega, em Lisboa, que “há já procedimentos internos que estão em marcha e que, depois, serão tornados públicos”, referindo-se ao caso de Mafalda Livermore, namorada do vereador do Chega na Câmara de Lisboa, Bruno Mascarenhas, que, de acordo com a investigação do programa da RTP Prova dos Factos, terá arrendado imóveis ilegalmente e sem condições a imigrantes. Um dia antes, no sábado à noite, no espaço de comentário que Rita Matias tem no canal Now, a deputada do Chega afirmou que “Bruno Mascarenhas, se quiser fazer um favor ao partido”, deve demitir-se “de vereador”. “Saia e passe o lugar. Espero que não fique como independente.”André Ventura, questionado pelos jornalistas se considera que Bruno Mascarenhas deve continuar no Chega, explicou que “o partido tem órgãos” próprios e garantiu que “não protege ninguém”.“O partido, quando recebe denúncias públicas ou não-públicas faz imediatamente as suas investigações, independentemente de quem seja”, afirmou, lembrando, porém, que “quem nomeou a doutora Mafalda não foi Bruno Mascarenhas, foi o doutor Carlos Moedas, a quem também, então, se pode colocar a mesma questão”.Mafalda Livermore foi indicada por Bruno Mascarenhas para o conselho de administração dos Serviços Sociais da Câmara de Lisboa e acabou por ser nomeada pelo presidente da autarquia, Carlos Moedas.Em relação ao que dissera Rita Matias, André Ventura afastou qualquer ideia de desalinhamento e explicou que a deputada do Chega “pronunciou-se sobre um evento que é público”.“Até disse que, em caso de haver alguma coisa, nem devia ser um ato de demissão do partido, era o próprio que devia assumir essa responsabilidade”, lembrou o líder do Chega.André Ventura, antes de ser questionado sobre o caso de Mafalda Livermore e das consequências para Bruno Mascarenhas, convocara a conferência de imprensa para criticar os “cancelamentos” de que o partido tem sido alvo, nomeadamente “como ocorreu na Associação Académica de Coimbra” e nas queixas contra o partido pelo cartaz que exibiu na Futurália, onde estava escrito “isto não é o Bangladesh”.“Não se silencia, nem se cancela, o segundo maior partido do país”, defendeu, acusando: “Quem faz isso não são os amantes da liberdade.”André Ventura também deixou algumas críticas ao antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, por ter chegado a um acordo para reforma antecipada, depois de sair da entidade reguladora.“Isto é uma imoralidade absoluta. Isto é dizer às pessoas que há prateleiras douradas para onde vão certos políticos”, criticou, insistindo neste tema mesmo quando já estava a ser questionado sobre o caso de Bruno Mascarenhas, “porque cada assunto tem a sua importância”.“Não estou a fugir”, garantiu..Lisboa. Carlos Moedas vai colocar travão ao Chega em empresas municipais.Oposição de Moedas questiona transparência em nomeação para empresa municipal em Lisboa