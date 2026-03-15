André Ventura convocou jornalistas para falar de “cancelamentos” ao partido e de Mário Centeno.
André Ventura convocou jornalistas para falar de “cancelamentos” ao partido e de Mário Centeno.Foto: Miguel A. Lopes/Lusa
Política

Ventura garante decisão interna no Chega sobre Bruno Mascarenhas

Líder do Chega diz que no partido “não se protege ninguém”. Rita Matias vê caso de Mafalda Livermore como vergonha.
Vítor Moita Cordeiro
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