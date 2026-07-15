Ventura convoca órgãos do Chega após reunião em Belém sobre alegadas ameaças do MAI

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou que vai convocar os órgãos nacionais do partido para discutir possíveis iniciativas face ao "comportamento inapropriado" do ministro da Administração Interna, Luís Neves. A declaração foi feita esta quarta-feira, após uma reunião em Belém com o Presidente da República, na qual foram abordadas as alegadas ameaças do ministro e o regular funcionamento do Governo.Apesar da gravidade que aponta ao caso, Ventura optou por não exigir de imediato a demissão do ministro ou avançar com uma moção de censura ao Executivo, argumentando que cabe ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, fazer essa avaliação. Contudo, o líder do Chega acusou Montenegro de ter "medo" de escrutinar Luís Neves e exigiu esclarecimentos rápidos, pretendendo ter uma conversa com o chefe do executivo em breve.O caso teve origem numa acusação do Chega, que afirma que o ministro da Administração Interna ameaçou André Ventura no Parlamento, no passado dia 27 de maio, com a expressão "vais pagá-las". Luís Neves já desmentiu categoricamente a acusação, garantindo que apenas disse "têm zero" e acusando o partido de utilizar imagens truncadas. Ventura remeteu qualquer decisão ou medida concreta para depois do debate do Estado da Nação, agendado para esta quinta-feira da parte da tarde, de forma a não "contaminar" a discussão com um caso individual.