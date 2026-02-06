Luísa Gonçalves, com 90 anos, gostaria de poder ir votar, mas, por ter problemas de mobilidade, está impedida.
Luísa Gonçalves, com 90 anos, gostaria de poder ir votar, mas, por ter problemas de mobilidade, está impedida.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Utentes de lares “excluídos” das eleições. CNE sugere revisão da lei

Há quem não vote por “preguiça” ou por considerar que as eleições “estão ganhas”, mas há idosos institucionalizados que não vão às urnas porque não têm forma de se deslocar. O DN conversou com eles.
Vítor Moita CordeiroCaroline Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Comissão Nacional de Eleições
lares
Presidenciais 2026
Eleições presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt