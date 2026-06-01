Na greve de 11 de dezembro, CGTP e UGT estiveram unidas no apelo à mobilização.
Na greve de 11 de dezembro, CGTP e UGT estiveram unidas no apelo à mobilização.Foto: Leonardo Negrão
Política

UGT “não mobiliza nem desmotiva” ninguém a aderir à “greve nacional”

O DN conversou com o vice-presidente da UGT José Abraão, que diz esperar “bom senso no Parlamento” sobre proposta de lei do Governo. Recusa a ideia de atirar “a toalha ao chão” e deposita a esperança na negociação, mesmo que os interlocutores sejam os partidos.
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