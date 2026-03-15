Reunião entre Governo, UGT e associações patronais.
Reunião entre Governo, UGT e associações patronais.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

UGT espera que Governo oiça pedidos de Seguro sobre a lei laboral

Central sindical reúne-se com a ministra do Trabalho e mantém exigências. Acredita que Executivo pode ajustar proposta, crendo que a posição do Presidente da República pode aconselhar Luís Montenegro.
Frederico Bártolo
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Luís Montenegro
Governo
Presidente da República
UGT
Maria do Rosário Palma Ramalho
CIP
Confederação Empresarial Portuguesa
Alteração da lei laboral
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