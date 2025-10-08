Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

"Temos que evitar estas situações". Ministra da Saúde reage ao caso do bebé que nasceu no chão, em Gaia

Uma grávida deu à luz no chão da receção do Hospital de Gaia, durante o fim de semana. Ana Paula Martins reagiu ao caso com "grande consternação" e prometeu tudo fazer para que não se repita.
Tomás Gonçalves Pereira
Durante o fim de semana, um bebé nasceu na receção do Hospital Santos Silva, em Gaia. A ministra da Saúde reagiu nesta quarta-feira, 8 de outubro, e garantiu esforços para que o cenário não se repita.

"Temos que evitar que estas situações possam acontecer", salientou Ana Paula Martins, em declarações prestadas aos jornalistas. A falta de assistência médica levou o bebé a cair e bater de cabeça no chão.

A governante não deixou dúvidas de um sentimento de "grande consternação", perante uma situação que "não nos pode deixar descansados". Recorde-se que a situação levou o pai da criança a fazer queixa ao hospital, à Ordem dos Médicos e à IGAS, a qual já abriu um inquérito.

Ora, de acordo com as palavras da ministra, as "reformas na área da obstetrícia têm que devolver aos portugueses a confiança de que nascer em segurança é uma realidade em Portugal"

Hospital de Gaia afasta negligência no caso do bebé que nasceu na receção. IGAS abre inquérito

A própria lembra que a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito e vai elaborar um relatório neste âmbito, já que "não sabemos em que situação é que a senhora chega à urgência ou como é que foi feita a triagem", aponta Ana Paula Martins.

Demissão da diretora clínica da ULS Amadora-Sintra

Sobre a demissão da diretora clínica do Hospital Amadora-Sintra, conhecida na terça-feira, a ministra disse que a informação que tem é que esta "se afastou por motivos de natureza pessoal", assinalou.

Diretora clínica da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra deixa o cargo por “motivos de natureza pessoal”

De acordo com a ministra, "no Amadora-Sintra é preciso ter muita energia para enfrentar os desafios diários". Neste contexto, a agora ex-diretora demonstrou "coragem" ao apresentar a demissão do cargo, depois de fazer "um trabalho de muita dedicação e muito carinho pelo hospital"

A membro do Governo prevê que nos "próximos dois a três dias" deverá ser conhecido o nome do novo responsável, cuja decisão vai caber ao presidente do Conselho de Administração e ao diretor executivo daquela unidade de saúde. "Nenhum hospital pode parar e aquele menos ainda", lembrou.

Bebé nasce no chão da receção das urgências do Hospital de Gaia
