"Temos que evitar estas situações". Ministra da Saúde reage ao caso do bebé que nasceu no chão, em Gaia

Durante o fim de semana, um bebé nasceu na receção do Hospital Santos Silva, em Gaia. A ministra da Saúde reagiu nesta quarta-feira, 8 de outubro, e garantiu esforços para que o cenário não se repita."Temos que evitar que estas situações possam acontecer", salientou Ana Paula Martins, em declarações prestadas aos jornalistas. A falta de assistência médica levou o bebé a cair e bater de cabeça no chão.A governante não deixou dúvidas de um sentimento de "grande consternação", perante uma situação que "não nos pode deixar descansados". Recorde-se que a situação levou o pai da criança a fazer queixa ao hospital, à Ordem dos Médicos e à IGAS, a qual já abriu um inquérito.Ora, de acordo com as palavras da ministra, as "reformas na área da obstetrícia têm que devolver aos portugueses a confiança de que nascer em segurança é uma realidade em Portugal". A própria lembra que a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito e vai elaborar um relatório neste âmbito, já que "não sabemos em que situação é que a senhora chega à urgência ou como é que foi feita a triagem", aponta Ana Paula Martins. Sobre a demissão da diretora clínica do Hospital Amadora-Sintra, conhecida na terça-feira, a ministra disse que a informação que tem é que esta "se afastou por motivos de natureza pessoal", assinalou. De acordo com a ministra, "no Amadora-Sintra é preciso ter muita energia para enfrentar os desafios diários". Neste contexto, a agora ex-diretora demonstrou "coragem" ao apresentar a demissão do cargo, depois de fazer "um trabalho de muita dedicação e muito carinho pelo hospital"A membro do Governo prevê que nos "próximos dois a três dias" deverá ser conhecido o nome do novo responsável, cuja decisão vai caber ao presidente do Conselho de Administração e ao diretor executivo daquela unidade de saúde. "Nenhum hospital pode parar e aquele menos ainda", lembrou.