Diretora clínica da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra deixa o cargo por “motivos de natureza pessoal”

A diretora clínica da Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra para a área hospitalar apresentou um pedido de cessação de funções, alegando “motivos de natureza pessoal”, confirmou esta terça-feira, 7 de outubro, a administração.Uma nota enviada pelo conselho de administração às chefias da unidade de saúde, citada pela Lusa, refere que, “por motivos de natureza pessoal, a dra. Diana Sousa Mendes, vogal executiva com funções de diretora clínica para a área hospitalar da ULS Amadora-Sintra, apresentou o pedido de cessação do exercício do cargo que vinha exercendo”.A administração da ULS vai iniciar de imediato ao processo de substituição da Direção Clínica Hospitalar, “procurando assegurar a maior celeridade possível nesse procedimento”. Até à conclusão do processo, Diana Sousa Mendes vai manter-se em funções.O conselho de administração diz compreender e aceitar as razões apresentadas pela médica e pediu a “colaboração e o empenho de todos os profissionais de forma a assegurar a normalidade da atividade hospitalar durante este período de transição”.Diana Sousa Mendes assumiu o cargo em março deste ano, quando tomou posse o atual conselho de administração presidido por Carlos Sá.A ULS Amadora-Sintra integra o Hospital Fernando Fonseca, o novo Hospital de Sintra e as unidades de cuidados de saúde primários dos concelhos da Amadora e Sintra, servindo uma população de cerca de 600 mil pessoas..Doentes urgentes com espera de quase 13 horas no hospital Amadora-Sintra