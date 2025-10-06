Bebé nasce no chão da receção das urgências do Hospital de Gaia

Um bebé nasceu no sábado no chão da receção das urgências do Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.No momento da expulsão, o recém-nascido caiu de cabeça, uma vez que a mãe não estava numa maca nem houve qualquer assistência médica, mas todos os exames indicam que está bem.Entretanto, o pai já apresentou queixa ao hospital, à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e à Ordem dos Médicos, alegando violação dos protocolos de emergência."A minha esposa já estava com princípios de dores de parto. Entrámos no hospital, foi feito o atendimento e infelizmente mandaram-nos voltar, porque estava com dois centímetros de dilatação, não era nada demais. Mas é o nosso terceiro filho e nós sabemos como é, a minha esposa tem os filhos muito rapidamente. Insistimos para ser monitorizada, mas disseram para nós voltarmos", começou por contar o progenitor, Frederico Werpel Fernandes, à RTP.O casal regressou à unidade hospitalar duas horas depois, quando as contrações eram de quatro em quatro minutos, mas não viu as pretensões atendidas. "Pedimos uma maca, porque a criança ia nascer. Ignoraram-nos completamente e trouxeram-nos uma cadeira de rodas. na receção pediram para tirarmos uma senha. Gritámos que a criança ia nascer, até que chegou o enfermeiro, que pediu para ela se descolar na cadeira de rodas, enquanto nós pedimos a maca, porque o bebé estava quase a nascer. Estavam dois polícias de um lado e dois bombeiros do outro e ninguém fez nada. Nasceu, bateu com a cabeça e a partir daí foi o desespero. Peguei na criança, até que ela chorou e aí pedi socorro", prosseguiu o pai.