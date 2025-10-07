Hospital de Gaia afasta negligência no caso do bebé que nasceu na receção. IGAS abre inquérito

O hospital Eduardo Santos Silva, em Gaia, afastou esta terça-feira, 7 de outubro, a existência de negligência no caso do bebé que nasceu, no sábado, em plena receção das urgências, tendo, segundo acusou o pai, batido com a cabeça no chão.Segundo afirmou Ana Margarida Fernandes, diretora clínica da ULS de Gaia/Espinho, a "equipa médica foi logo ativada" - "não há uma equipa médica à porta do hospital" - e agiu de acordo com o protocolo, tendo dado uma cadeira de rodas à mulher.O pai do bebé, Frederico Fernandes, tinha-se queixado à RTP de demora na prestação de cuidados à mulher, nomeadamente de não lhe ter dado uma maca (mas sim a cadeira de rodas) e de lhe terem pedido inclusivamente para tirar senha. Isto numa altura em que, segundo ele, a criança estava a nascer.Segundo Frederico Fernandes, o bebé acabou por cair de cabeça no chão. Disse ainda que já apresentara queixa ao hospital, à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e à Ordem dos Médicos, alegando violação dos protocolos de emergência.A diretora clínica da ULS de Gaia/Espinho afirmou que o hospital ainda não recebeu nenhuma queixa formal e que estão a decorrer inquéritos e revisões de processos e procedimentos para apurar se, de facto, o bebé caiu de cabeça no chão, não havendo, até ao momento, testemunhos que corroborem essa acusação.Ana Margarida Fernandes contrariou também as informações do pai de que o bebé teria realizado duas TACs. A responsável garantiu que o bebé e a mãe estão bem, tendo a criança tido alta da unidadede de neonatologia e encontrando-se junto da progenitora. Ana Margarida Fernandes lembrou que os partos são situações clínicas muito imprevisíveis e que tudo aconteceu em poucos minutos. Justificou o facto de a mulher ter sido mandada para casa após a primeira observação, com as recomendações clínicas habituais, visto esta não se encontrar na fase ativa de parto e não se prever uma alteração do quadro tão súbita e estar residir perto do hospital.Entretanto, o inspetor-geral das atividades em Saúde, Carlos Caeiro Carapeto, adiantou à CNN Portugal que vai abrir um processo de inquérito ao caso..Bebé nasce no chão da receção das urgências do Hospital de Gaia