Seguro foi sozinho a Leiria na quarta-feira e ficou chocado com grau de devastação

Candidato às presidenciais não divulgou esta vista para não interferir com todas as intervenções de recuperação que estão a ser feitas por parte da Proteção Civil
O candidato presidencial António José Seguro revelou esta quinta-feira, 29 de janeiro, que se deslocou sozinho na quarta-feira, 28, à região de Leiria e mostrou-se “chocado e impressionado” com o “grau de devastação” deixado pela tempestade Kristin, apelando à solidariedade nacional.

“Ontem desloquei-me sozinho à região de Leiria, mais concretamente à cidade de Leiria, e fi-lo para não interferir com todas as intervenções de recuperação que estão a ser feitas por parte da Proteção Civil”, disse Seguro aos jornalistas à margem de uma ação de campanha em Almada.

O candidato apoiado pelo PS disse que ficou “chocado e impressionado com o grau de destruição e de devastação” que há naquela região e apelou à “solidariedade nacional” e ao Governo português para que “rapidamente ajude as autarquias e os serviços” para repor aquela situação.

