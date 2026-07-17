Seguro: "Exames nacionais? Processo de avaliação não correu bem"

O Presidente da República afirmou esta sexta-feira, 17 de julho, que é "reconhecido por todos que o processo de avaliação não corra bem"."Onde deveria haver estabilidade, existe ansiedade e preocupação por parte de alunos, de famílias e também de professores", disse António José Seguro, à margem da cerimónia comemorativa do 70.º aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian e reabertura do Museu Calouste Gulbenkian."O meu desejo foi sempre que os problemas que foram causados possam ser resolvidos o mais rapidamente. Sei que neste momento estão a ser enviadas para as escolas as faltas com as classificações dos alunos. E o meu desejo é que rapidamente se estabeleça uma relação de confiança com o processo de avaliação e que as famílias possam terminar estes momentos de ansiedade", frisou o chefe de Estado, que deixou "uma palavra de compreensão e de solidariedade para as famílias, para os alunos e para os professores".Seguro vincou que o "é importante que a segunda fase que vai começar na próxima semana ocorra sem nenhum problema" e que "as conclusões da auditoria, que o Governo já anunciou que vai mandar fazer, possam extrair conclusões para perceber o que se passou, mas fundamentalmente para evitar que no próximo ano ocorram situações desta natureza que são a todos os típicos indesejáveis"."A minha preocupação é que todos os que têm responsabilidade no processo possam contribuir para que rapidamente os problemas desapareçam e, sobretudo, os alunos e as famílias tenham acesso à classificação dos exames e das provas que prestaram. É muito importante que isso aconteça e que nenhum aluno fique prejudicado pelos erros que ocorreram", aditou.O Presidente da República prometeu ainda falar sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna "no momento certo e no local adequado", assegurando que está "muito atento e acompanha tudo o que se passa em Portugal e na vida nacional"..Ministro diz que escolas têm a obrigação de fazer chegar as notas dos exames aos alunos ainda esta sexta-feira.Escolas iriam receber exames nacionais até às 19:30, com provas sem nota, mas ainda não aconteceu.Notas das provas do 9.º ano já não vão ser afixadas esta sexta-feira.Escolas estendem horário das secretarias à espera de notas dos exames nacionais