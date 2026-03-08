Seguro abre Jardins do Palácio de Belém na segunda-feira, dia de tomada de posse

Belém: o lugar onde a interpretação do cargo pode deslocar o equilíbrio do regime
António José Seguro vai abrir os Jardins do Palácio de Belém ao público no dia 9 de março, segunda-feira, ou seja no dia da tomada de posse como Presidente da República. Difundiu, vias redes sociais, o convite à população para comparecer em Belém a partir das 15h30.

No dia 9, o Presidente terá uma sessão solene na Assembleia da República, onde também estará Marcelo Rebelo de Sousa. Será na sala do Plenário que jurará a Constituição, sendo depois acompanhado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, assim como os presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça ao Salão Nobre do Parlamento.

Como se sabe, terá um encontro com jovens no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, faculdade onde lecionou, mas à qual já comunicou o encerramento de atividade. O restante dia será passado na freguesia da Ajuda, com a ida ao Palácio da Ajuda.

No dia 10 de março, o novo chefe de Estado irá prosseguir o programa noutras regiões de Portugal, com passagem pela aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, que esteve cercada por chamas em 2025, e por Guimarães, no distrito de Braga, capital verde europeia em 2026. O programa termina nesse dia com um concerto musical na cidade do Porto, onde o presidente da República será recebido na Câmara Municipal pelos vereadores portuenses e pelo presidente, Pedro Duarte.

Seguro prometeu Presidências abertas em quatro distritos, "os mais afetados" pelo mau tempo, assim garantiu no dia da vitória eleitoral, recuperando o que Mário Soares fizera com a meta de aproximar o regionalismo do poder central. O plano de ir ao encontro das populações e de procurar garantir que apoios e metas de médio prazo se concretizam é tida como uma das prioridades de António José Seguro.

