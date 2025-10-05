Rui Tavares exige que Mariana Leitão se retrate por associar partido Livre a violência em manifestação

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, acusou este domingo, 5 de outubro, a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, de "desespero" e exigiu que Mariana Leitão se retrate por ter responsabilizado o partido Livre de incentivar "atos de vandalismo", após uma manifestação pró-Palestina em Lisboa."Só um ato de desespero é que pode levar uma líder política a fazer isto. E é uma irresponsabilidade política, é até uma irresponsabilidade social. Porque nós vivemos já numa sociedade muito polarizada, sem precisar deste tipo de coisas. Uma liderança política que seja responsável não faz isto. Mariana Letão deveria pedir desculpas pelo que fez", considerou Rui Tavares, em ação de campanha em Cascais.Leitão tinha considerado a influência do Livre na manifestação pró-Palestinha que acabou por originar que um jovem, no interior da estação da CP do Rossio, tenha sido eletrocutado. "O Livre está presente em manifestações pelos direitos humanos e contra o genocídio, mas sempre condenou quando tinha a condenar, lamentou quando tinha a lamentar, não endossa. Todas as pessoas sabem isso", sublinhou Rui Tavares.Marisa Matias, nomeada por Mariana Mortágua com a responsabilidade da campanha autárquica para o Bloco de Esquerda no terreno, associou-se ao antigo companheiro de partido, arremessando também críticas à IL."Da Iniciativa Liberal, eu sinceramente não espero mais nada. Creio que Mariana Leitão e a IL e os seus dirigentes vão continuar a arranjar todas as desculpas para, ao fim de dois anos, continuarem a não ter uma única palavra que condene o genocídio e a não ter uma palavra de solidariedade com o povo que está a ser massacrado. É isso que está em causa", criticou Marisa Matias. O Bloco e o Livre estão coligados na corrida a Cascais.Mariana Leitão não perdeu tempo a responder. "Não está habituado a que o confrontem com a sonsice do seu discurso. Rui Tavares vem da esquerda radical, coliga-se com a esquerda radical, vota favoravelmente as propostas da esquerda radical e depois quer que os portugueses acreditem que não é da esquerda radical. Esse discurso sonso de Rui Tavares já não engana mais os portugueses”, atacou a presidente da IL..Ataques ao Governo vão marcar primeira rentrée de Mariana Leitão.Rui Tavares: “Temos de dizer às pessoas que há uma alternativa política do progresso e da ecologia”