Rui Rocha acusa Hugo Soares de "traição à direita" por defender Tiago Antunes na Provedoria de Justiça

O ex-presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusou o líder parlamentar social-democratas, Hugo Soares, de "cometer uma traição à direita e à história do seu próprio partido" ao apelar aos seus deputados para votarem favoravelmente em Tiago Antunes para provedor de Justiça. O nome indicado pelo grupo parlamentar socialista, no âmbito daquilo a que o deputado liberal designa como "a negociata feita entre o PSD, o PS e o Chega", necessita de dois terços dos votos nas eleições para os órgãos externos da Assembleia da República, que decorrem na tarde desta quinta-feira.O professor da Faculdade de Direito de Lisboa, antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e secretário de Estado-adjunto do Primeiro-Ministro, nos governos de António Costa, é apresentado por Rui Rocha, num vídeo partilhado nas suas redes sociais, como "um costista do núcleo duro", mas também do "núcleo duro de José Sócrates" e "implicado nas operações de intoxicação e manipulação da opinião pública, de intimidação de jornalistas e de adversários políticos, e de propagação de fake news, sem escrúpulos e à custa de meios do Governo"..Para Rui Rocha, que na audição de TIago Antunes na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, na passada sexta-feira, se referiu ao candidato a provedor de Justiça como Miguel Abrantes - pseudónimo utilizado em blogues que apoiavam a governação de José Sócrates e atacavam figuras da oposição e da comunicação social -, o PSD deveria ter pedido ao PS para indicar outro nome para a Provedoria de Justiça.Como tal não aconteceu, e surgiram notícias de que Hugo Soares pressionou o grupo parlamentar do PSD para não faltar com votos necessários para a eleição de Tiago Antunes, Rocha diz que o líder parlamentar social-democrata "quer que seja Tiago Antunes a avaliar se José Sócrates tem direito ou não a uma indemnização do Estado Português".Tanto Hugo Soares como Rui Rocha estiveram entre os primeiros deputados a participar na votação para os órgãos externos da Assembleia da República, que decorrer até às 17h00 desta quinta-feira na Sala do Senado, com 18 urnas para os diferentes órgãos. Já no início da sessão plenária desta quinta-feira foi anunciado o adiamento da votação para o Conselho de Opinião da RTP, por faltar um parecer da Comissão Parlamentar de Transparência sobre a inclusão de deputados do Chega na lista única de candidatos. .Rui Rocha acusa Tiago Antunes de ter "feito parte de uma máquina de intoxicação da opinião pública".Assembleia da República adia votação para Conselho de Opinião da RTP