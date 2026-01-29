Gouveia e Melo e Rui Rio na apresentação deste último como mandatário nacional.
Gouveia e Melo e Rui Rio na apresentação deste último como mandatário nacional.MANUEL FERNANDO ARAÚJO / LUSA
Política

Rui Rio anuncia voto em António José Seguro

Mandatário nacional de Gouveia e Melo disse não querer “um Presidente populista, um Presidente que não tem problemas nenhuns em mentir e em utilizar argumentos falaciosos.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ex-líder do PSD e mandatário nacional de Henrique Gouveia e Melo na primeira volta das presidenciais, Rui Rio, anunciou na noite de quarta-feira, 28 de janeiro, que vai votar em António José Seguro nas eleições de 8 de fevereiro.

"Eu vou votar em António José Seguro”, anunciou o ex-presidente do PSD, em entrevista à CNN, depois de afirmar que este era o “momento certo” para revelar a sua decisão.

Rio justificou o voto, afirmando não querer “um Presidente populista, um Presidente que não tem problemas nenhuns em mentir e em utilizar argumentos falaciosos para conseguir subir, utilizar demagogia, um Presidente do Tik-Tok”.

“Isto não é perfil para um Presidente da República”, sustentou o ex-líder social-democrata, referindo-se ao líder do Chega, André Ventura, o adversário de Seguro.

Rui Rio previu que, se Ventura ganhasse, “o Chega, na prática, ia transferir-se para Belém”, o que seria “o caos do ponto de vista constitucional” que se traduziria na "instabilidade política".

Na entrevista, o antecessor de Luís Montenegro no PSD disse que Henrique Gouveia e Melo deverá dizer alguma coisa sobre a segunda volta das presidenciais nos próximos dias, embora não saiba em que sentido.

Gouveia e Melo e Rui Rio na apresentação deste último como mandatário nacional.
Presidenciais: Gouveia e Melo revela voto da segunda volta nesta semana e tem apoiantes divididos

"Não acho que isto seja uma eleição entre esquerda e direita, isto é um voto pela decência ou um voto pelo populismo e pela demagogia", defendeu.

Quanto à neutralidade de Montenegro, Rio considerou que, "no plano dos princípios, a direção nacional do PSD deveria honrar o 'não é não'" ao Chega.

"No plano dos princípios a direção nacional do PSD deveria dizer 'não é não' ali" e indicar o voto no adversário de Ventura, que é um "homem moderado".

Rio disse, contudo, compreender a posição da direção social-democrata "no plano tático", porque se o partido se encostasse a um lado ficava nas mãos do lado oposto.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Gouveia e Melo e Rui Rio na apresentação deste último como mandatário nacional.
André Ventura diz que "falta de ideias" de António José Seguro no debate lhe causou um momento "What the f..."
André Ventura
Rui Rio
António José Seguro
Presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt