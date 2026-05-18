O Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu que o "pedido a Portugal para utilização da Base das Lajes já foi feito depois do ataque ao Irão".
O Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu que o "pedido a Portugal para utilização da Base das Lajes já foi feito depois do ataque ao Irão".FOTO: EPA / ANTÓNIO ARAÚJO
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Rangel afasta "problemas" com os EUA e ataca PS

Ministro está disposto a ir ao Parlamento esclarecer posição de Portugal face aos Estados Unidos e garante, condenando as críticas socialistas, que o PS é que “tem de dar explicações”.
Vítor Moita Cordeiro
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