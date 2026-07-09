PSD acusa PS querer "mascarar incompetência" da Câmara de Almada na gestão da água

O PSD acusou esta quinta-feira, 9 de julho, o PS de querer "mascarar a incompetência" da Câmara Municipal de Almada na gestão da água e ter por isso impedido que fossem ouvidas com urgência entidades do setor na Comissão Parlamentar de Ambiente.Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, culpou a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, do PS, pelas falhas no abastecimento de água no concelho, e afastou responsabilidades do Governo nesta matéria."Hoje mesmo falei com a senhora ministra do Ambiente, que sei estará hoje também no concelho de Almada, para, dentro daquilo que é o âmbito de atuação do Governo, cuja responsabilidade nesta matéria é zero, podermos ver aquilo que, no âmbito das políticas do Governo, se pode fazer para ajudar a mitigar e a resolver esta situação", afirmou.Antes, referindo-se a Inês de Medeiros, Hugo Soares declarou que "o que está a acontecer em Almada deve-se, sabe-se agora, a uma total falta de investimento nos últimos anos na rede de abastecimento e de captação de água naquele concelho, e que tem evidentemente um rosto e uma culpada".O PSD considera, no entanto, que a autarca do PS "deve dar explicações é na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal", não na Assembleia da República, e por isso não pediu a sua audição parlamentar, mas sim de entidades que o Governo tutela.Hugo Soares relatou que o PSD requereu na terça-feira que fossem ouvidas em comissão parlamentar, com caráter de urgência, a APA – Associação Portuguesa do Ambiente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), e as Águas de Portugal, mas que o PS inviabilizou essas audições.O líder parlamentar do PSD acusou o PS de querer "ajudar a mascarar a incompetência do próprio PS na gestão da Câmara Municipal"."O PS, face à crise que agora se vive em Almada e que afeta milhares de cidadãos, preferiu ajudar a camuflar a incompetência da senhora Presidente da Câmara Municipal, ao invés de permitir que o Parlamento fizesse o seu trabalho", reforçou..PS recusou audições urgentes sobre a falta de água em Almada; PSD vê nisso uma "assunção de responsabilidades". O objetivo do PSD era, "ouvindo essas entidades, perceber de que forma é que os senhores deputados podiam ter uma intervenção, e o próprio Governo, para ajudar a mitigar aquilo que acontece hoje no Conselho de Almada, que é uma situação que se arrasta há demasiado tempo", referiu.Na manhã desta quinta-feira, o líder do PS acusou a ministra do Ambiente de fazer declarações “que não correspondem à realidade” sobre a falta de água em Almada, pedindo à tutela que “mobilize todas as suas forças” para resolver este assunto.“Este é um assunto da natureza local e que está a ser acompanhado pelo Ministério do Ambiente. Sei que a ministra do Ambiente ontem [quarta-feira] fez declarações que são afirmações que não correspondem à realidade”, disse José Luís Carneiro aos jornalistas..Carneiro diz que ministra fez declarações "que não correspondem à realidade" sobre água em Almada. A ministra do Ambiente afirmou na quarta-feira que, em Almada, "não têm sido feitos os investimentos necessários" no sistema de abastecimento de água, defendendo que o município deve recorrer aos fundos disponíveis para reduzir perdas e modernizar as infraestruturas.Em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da nova Estação de Água para Reutilização (ApR) de Vilamoura, Maria da Graça Carvalho sublinhou que, em Almada, "os serviços municipais são os responsáveis pelo sistema de água" e considerou que a falta de investimento é "evidente"..Almada. Ministra do Ambiente diz que "não têm sido feitos os investimentos necessários" no sistema de abastecimento de água