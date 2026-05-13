José Luís Carneiro atirou as maiores farpas a Montenegro e vê aumento de impostos encapotado.
José Luís Carneiro atirou as maiores farpas a Montenegro e vê aumento de impostos encapotado.Leonardo Negrão
Política

PS vê legitimação para Carneiro apertar oposição a Montenegro no Parlamento

Reforçado internamente e agradado com sondagens recentes, secretário-geral é convidado a ter postura incisiva. Pede saída da ministra da Saúde e rejeita conversas no pacote laboral e na Constituição.
Frederico Bártolo
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