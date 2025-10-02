Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro voltou a reunir-se com Luís Montenegro.
José Luís Carneiro voltou a reunir-se com Luís Montenegro.Reinaldo Rodrigues
Política

PS está insatisfeito e reaproximação ao Governo depende de negociação efetiva ao centro

José Luís Carneiro decidirá a estratégia de diálogo, ciente de que as propostas do PS têm ido para a gaveta. Posição no Orçamento de Estado está por definir. Só na emergência médica houve promessas.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Governo
André Ventura
Orçamento de Estado
Justiça
cooperativas de habitação
Partido Socialista
Lei de Bases da Saúde
edição impressa
Emergência médica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt