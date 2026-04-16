Foi ao lado de Carlos César, presidente do PS, que Pedro Nuno Santos anunciou que se demitia da liderança do partido.
Foi ao lado de Carlos César, presidente do PS, que Pedro Nuno Santos anunciou que se demitia da liderança do partido.FOTO: Leonardo Negrão
Política

PS espera decisão de Pedro Nuno Santos quanto ao lugar de deputado

Antigo secretário-geral tem até esta sexta-feira para comunicar renúncia de mandato, caso decida abdicar. Lia Ferreira, que o substituiu, diz não ter sido "contactada". Socialistas entrevistados pelo DN validam um regresso.
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A decisão de Pedro Nuno Santos quanto ao regresso ao Parlamento será esta sexta-feira tema entre a bancada socialista. O antigo secretário-geral suspendeu o mandato de deputado a 24 de outubro pelo período de 180 dias, o que o impede de prolongar essa mesma ausência do Parlamento. Ora, o regresso, a acontecer, portanto, está marcado para a próxima semana, sendo, porém, necessário um aviso prévio caso decida não retornar à bancada, ou seja, confirmando que abdica do mandato de deputado. “Esperamos amanhã [hoje] alguma comunicação da Assembleia da República”, revela ao DN, Lia Ferreira, deputada eleita pelo círculo de Aveiro que herdou o posto de Pedro Nuno Santos, confirmando que ainda se aguarda fumo branco quanto à decisão.

Caso essa comunicação não aconteça, Pedro Nuno poderá, na semana seguinte, aparecer no Parlamento e reassumir o lugar que é seu. Até aqui, Lia Ferreira disse que não foi “contactada” nem dispõe de “informação” quanto à decisão, o que, naturalmente, impacta a vida profissional da deputada, que pode deixar de o ser, uma vez que o lugar é, por direito, do antigo secretário-geral. O DN tentou contactar Pedro Nuno Santos, mas não obteve resposta.

Ao longo das últimas duas semanas o DN tentou aferir junto de socialistas se haveria indicação de Pedro Nuno de que o regresso pudesse estar agendado, no entanto não foi possível uma confirmação exata, mantendo-se tabu até ao último momento. Contudo, é inequívoco o apoio que os militantes e deputados dão ao seu eventual regresso. “Depende da sua vontade, mas considero normal que um deputado volte e acho que é importante para o país a sua ação”, advoga Hugo Oliveira, deputado e presidente da Federação de Aveiro, distrito de onde é natural o ex-secretário-geral. “Se voltar ao Parlamento não será para desestabilizar, fui colega de gabinete e conheço-o há muitos anos. Acho que se retomar o mandato é importante para o país”, diz, por seu lado, João Portugal, presidente da Federação do PS de Coimbra. “Não vejo objeções de qualquer tipo e o grupo parlamentar só tem a ganhar com a experiência do Pedro Nuno Santos”, valoriza também o líder da Federação de Portalegre, e deputado, Luís Testa.

Carneiro vê com bons olhos regresso, Comissão Política é decidida domingo

Da parte de José Luís Carneiro, segundo o DN apurou, é visto com bons olhos o possível regresso de Pedro Nuno ao Parlamento. O antigo líder foi nomeado para a Comissão de Honra no passado Congresso e o atual secretário-geral pretende contributos vários de diferentes sensibilidades do partido, convidando para a Comissão Política Alexandra Leitão, Ana Catarina Mendes, Marta Temido, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e Duarte Cordeiro, todos antigos ministros e apontados a uma eventual futura candidatura à liderança. Essa votação do órgão diretivo do PS decorre na Comissão Nacional de dia 19, domingo, em que devem ficar marcadas para junho as eleições nas Federações e concelhias.

Lia Ferreira, que substituiu em outubro Pedro Nuno, diz ao DN que não foi contactada pelo ex-secretário-geral, desconhecendo o futuro parlamentar.
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