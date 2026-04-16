PS espera decisão de Pedro Nuno Santos quanto ao lugar de deputado

A decisão de Pedro Nuno Santos quanto ao regresso ao Parlamento será esta sexta-feira tema entre a bancada socialista. O antigo secretário-geral suspendeu o mandato de deputado a 24 de outubro pelo período de 180 dias, o que o impede de prolongar essa mesma ausência do Parlamento. Ora, o regresso, a acontecer, portanto, está marcado para a próxima semana, sendo, porém, necessário um aviso prévio caso decida não retornar à bancada, ou seja, confirmando que abdica do mandato de deputado. “Esperamos amanhã [hoje] alguma comunicação da Assembleia da República”, revela ao DN, Lia Ferreira, deputada eleita pelo círculo de Aveiro que herdou o posto de Pedro Nuno Santos, confirmando que ainda se aguarda fumo branco quanto à decisão. Caso essa comunicação não aconteça, Pedro Nuno poderá, na semana seguinte, aparecer no Parlamento e reassumir o lugar que é seu. Até aqui, Lia Ferreira disse que não foi “contactada” nem dispõe de “informação” quanto à decisão, o que, naturalmente, impacta a vida profissional da deputada, que pode deixar de o ser, uma vez que o lugar é, por direito, do antigo secretário-geral. O DN tentou contactar Pedro Nuno Santos, mas não obteve resposta. Ao longo das últimas duas semanas o DN tentou aferir junto de socialistas se haveria indicação de Pedro Nuno de que o regresso pudesse estar agendado, no entanto não foi possível uma confirmação exata, mantendo-se tabu até ao último momento. Contudo, é inequívoco o apoio que os militantes e deputados dão ao seu eventual regresso. “Depende da sua vontade, mas considero normal que um deputado volte e acho que é importante para o país a sua ação”, advoga Hugo Oliveira, deputado e presidente da Federação de Aveiro, distrito de onde é natural o ex-secretário-geral. “Se voltar ao Parlamento não será para desestabilizar, fui colega de gabinete e conheço-o há muitos anos. Acho que se retomar o mandato é importante para o país”, diz, por seu lado, João Portugal, presidente da Federação do PS de Coimbra. “Não vejo objeções de qualquer tipo e o grupo parlamentar só tem a ganhar com a experiência do Pedro Nuno Santos”, valoriza também o líder da Federação de Portalegre, e deputado, Luís Testa. Carneiro vê com bons olhos regresso, Comissão Política é decidida domingoDa parte de José Luís Carneiro, segundo o DN apurou, é visto com bons olhos o possível regresso de Pedro Nuno ao Parlamento. O antigo líder foi nomeado para a Comissão de Honra no passado Congresso e o atual secretário-geral pretende contributos vários de diferentes sensibilidades do partido, convidando para a Comissão Política Alexandra Leitão, Ana Catarina Mendes, Marta Temido, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva e Duarte Cordeiro, todos antigos ministros e apontados a uma eventual futura candidatura à liderança. Essa votação do órgão diretivo do PS decorre na Comissão Nacional de dia 19, domingo, em que devem ficar marcadas para junho as eleições nas Federações e concelhias. .Lia Ferreira, que substituiu em outubro Pedro Nuno, diz ao DN que não foi contactada pelo ex-secretário-geral, desconhecendo o futuro parlamentar.Círculo de Aveiro.Pedro Nuno Santos retoma ideia do aeroporto do Montijo com críticas subliminares a António Costa.Ana Catarina Mendes, Francisco Assis e Sérgio Sousa Pinto têm última reunião do Secretariado Nacional do PS.Marta Temido: “Não reconheço ao primeiro-ministro conhecimento setorial para falar de caos na Saúde deixado pelo PS”