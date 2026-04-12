Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP
Paulo Raimundo, secretário-geral do PCPLeonardo Negrão
Política

Proposta de alargamento da rede pública de creches travada por Chega e Partido Socialista

Abstenções dos dois partidos de oposição blindaram o Governo das iniciativas do PCP. Avançam propostas de benefícios fiscais para empresas que criem creches, do CDS-PP, e reforço da rede PARES, do PS.
Frederico Bártolo
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