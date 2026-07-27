Professores recebem 1 euro por cada resposta classificada

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação assinou esta segunda-feira, 27 de julho, um despacho que determina o pagamento, a todos os professores classificadores dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, de 1 euro por cada resposta classificada e de 12 euros por cada prova reapreciada. Esta medida aplica-se tanto às provas da 1.ª fase, como da 2.ª fase e da época extraordinária. Em comunicado, o Governo recorda as alterações no processo de correção, totalmente digital, implementada pela primeira vez, com “a adoção de um modelo de classificação eletrónica por item”, que “introduziu uma alteração significativa nos procedimentos dos professores classificadores e nos processos associados à classificação”. “A operacionalização deste processo exigiu, adicionalmente, a mobilização de um número significativo de docentes em cada fase de realização das provas. No ano letivo 2025/2026, tal inclui a 1.ª fase, a 2.ª fase, com classificações no período de férias de agosto, e a época extraordinária, esta última a realizar em setembro, fora do calendário regular dos exames nacionais”, pode ler-se no documento. No mesmo comunicado, o MECI reconhece “o papel dos docentes no processo de avaliação externa” e afirma querer valorizar “adequadamente o trabalho desenvolvido pelos classificadores e pelos relatores”. “Esse reconhecimento é particularmente necessário este ano, tendo em conta a generalização da classificação eletrónica, processo que, sendo de elevada complexidade, decorreu com constrangimentos que dificultaram o trabalho dos professores classificadores”, refere ainda o comunicado. O Executivo decidiu, assim, recompensar “o esforço dos professores num contexto de particular exigência, o que implicou para muitos docentes trabalhar aos fins de semana e em horário noturno”.Pagamentos variam entre 1 e 18 euros para provas completasAs retribuições recebidas pelos professores variam, dependendo do tipo de prova corrigida:- 1 euro por cada resposta classificada;- 10 euros por cada prova classificada em suporte físico (Geometria Descritiva e Desenho A);- 12 euros por cada prova classificada no âmbito de reapreciação;- 18 euros por cada prova classificada no âmbito de reclamação. .\nProfessores vão receber horas extraordinárias em "reconhecimento pelo esforço" na correção de exames.Docentes podem reportar problemas nos exames no sistema e repostas incompletas não estão a ser avaliadas