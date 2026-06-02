Eleições para o Conselho de Segurança da ONU vão decorrer nesta quarta-feira.
Eleições para o Conselho de Segurança da ONU vão decorrer nesta quarta-feira.FOTO: D.R.
Política

Prioridades e perfil justificam otimismo de Portugal na eleição para Conselho de Segurança da ONU

Candidatura disputa uma das vagas da Europa Ocidental para 2027-2028. Aposta nos oceanos e relações com vários continentes são trunfos contra Alemanha e Áustria. Mas “isto nem com bola de cristal”.
Leonardo Ralha
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