Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde renuncia ao cargo

O presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde, Isaac Braga, formalizou esta terça-feira, 19 de maio, a renúncia ao cargo que desempenhava na autarquia desde 2017, afirmou o próprio à agência Lusa.Isaac Braga disse que tomou essa iniciativa para proteger a família da atenção social e mediática a que está a ser sujeita, e reiterou que a renúncia não significa uma assunção de culpa.O agora ex-presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde garantiu sair do cargo com consciência tranquila e pronto para se defender, nas instituições próprias, de acusações que possam surgir.A posição de Isaac Braga surge depois de terem sido divulgadas informações, numa investigação da RTP, sobre alegados gastos indevidos enquanto presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde em restaurantes, hotéis, perfumarias e compras de tabaco.O autarca disse à Lusa que continua a reunir toda a informação para prestar os devidos esclarecimentos em sede própria, sempre que lhe for solicitado, e reconheceu que essas suspeitas tornaram muito difícil a sua continuidade na liderança da Junta de Freguesia.Isaac Braga lamentou não completar o mandato, mas garantiu que serviu com dedicação a causa pública, e que agora regressará à sua profissão, na área da saúde.