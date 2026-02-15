Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal vota na segunda volta das Presidenciais
Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal vota na segunda volta das Presidenciais
Presidenciais: Seguro reforça resultado nas 20 freguesias que votaram este domingo

Terminada a contagem nas 20 freguesias que votaram neste domingo (15) para a segunda volta das Presidenciais, António José Seguro foi eleito Presidente da República com 66,83%, mais 0,01% do que registava no domingo passado, à frente de André Ventura com 33,17%, concluído o processo de escrutínio.

Seguro teve 3.505.846 votos, que corresponde a 66,83%, e Ventura obteve 1.739.745 votos (33,17%).

O já Presidente eleito ganhou este domingo (15) a segunda volta das presidenciais em Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, os três concelhos que adiaram as eleições uma semana devido ao mau tempo, segundo os resultados provisórios.

Em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, Seguro recolheu 79,15%, Ventura 20,85% e a abstenção de 71,23% foi superior à média nacional (50%), segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna – Administração Eleitoral.

Em Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, o futuro presidente ganhou com 72,6% dos votos, contra 27,3% de Ventura, registando-se uma abstenção de 59,8%, também acima da média.

Já na Golegã, no distrito da Golegã, António José Seguro ganhou com 69,07% e André Ventura teve 30,93%. A abstenção cifrou-se em 66,78%.

Além dos três concelhos (Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã) sem qualquer voto no passado domingo, também foi adiada a votação em duas secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, e ainda numa freguesia do Cartaxo, numa freguesia de Salvaterra de Magos e noutra de Leiria, segundo da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

No total, foram oito os municípios abrangidos pelo adiamento de eleições. Nas 20 freguesias e secções de voto estão inscritos, de acordo com a CNE, 36.852 eleitores.

