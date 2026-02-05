Num centro tecnológico em Lisboa, pequenos futuros eleitores identificaram-no como o próximo Presidente.
Num centro tecnológico em Lisboa, pequenos futuros eleitores identificaram-no como o próximo Presidente.
Política

Presidenciais. O candidato que pede estabilidade política já não larga as críticas ao Governo

António José Seguro repetiu a Montenegro a ideia de ineficiência e colocou na agenda os jovens, a pensar em quem votou em Cotrim e Mendes. Adiamento eleitoral foi tema de embaraço e difícil de gerir.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
